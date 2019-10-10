18:54

Основатель сайта Михаил Бродецкий дал нам интервью

Несколько месяцев назад открылся новый сайт под названием CorChaosis.ru (с латыни его имя переводится как "Сердце хаоса"). До этого на русскоязычном пространстве интернета не было ресурса (да и на мировом - вряд ли он был), который бы отражал все фэнтезийные миры известных писателей и разработчиков игр: от Warhammer 40000 до легендарного Джона Толкина.

Основатель сайта Михаил Бродецкий дал нам интервью.

- Михаил, сначала зададим вам самый обычный вопрос. Сколько всего существ в вашем "каталоге" и что между ними общего?

- Отвечу сначала на второй вопрос. Между ними общее - то, что все они нарисованы качественно, старательно, хорошими художниками. Конечно, каждое существо рисовалось разными людьми. Многие рисовали Медузу Горгону из древнегреческой мифологии, например - у меня собрано больше трёх сотен её изображений. С другой стороны, некоторых существ не особо хотят рисовать, картин с ними мало, поэтому нет смысла выделять такие арты в отдельную категорию. К примеру, некоторые персонажи славянской мифологии или дементоры из книг о Гарри Поттере не вызывают желания их изображать, соответственно, их меньше, чем единорогов или персонажей мира Толкина. Я даже создал классификацию магических животных - от самых распространённых до редких. Причём распространёнными могут оказаться существа из самых разных миров - от мифологий различных народов до игр в жанре фантастики и фэнтези. И я отдаю предпочтение тем, которые представлены шире.

- Так сколько их у вас?

- Если говорить только о разновидностях, не о конкретных персонажах, то где-то около трёхсот. А если считать вместе с персонажами, то наименований полторы тысячи. И это не считая тех, которых нет в каталоге, но которые можно найти поиском по сайту.

- А почему такой разброс между количеством видов и количеством слов, по которым можно найти персонажей?

- На моём сайте представлены все, о ком когда-либо писали в фантастических книгах, упоминали в фильмах, играх и так далее. Не только отдельные, так сказать, биологические виды типа единорогов или драконов, а ещё супергерои, которых тоже много - от самых знаменитых, таких, как Человек-паук, до почти не упоминающихся, вроде Чёрного Адама. И не только живые существа, но и оружие, категории городов по населению (города эльфов, орков), артефакты, символы, профессии. В общем, мой сайт посвящён практически всему, что связано с фантастической литературой, кинематографом и видеоиграми, а также мифологией, а не только населяющим эти сказочные миры существам. К тому же обычные слова, не относящиеся к фантастике и мифам, тоже доступны к поиску: такие, как времена года, указания на возраст, пол (например, слово "девушка"). В общем, слов в каталоге много. Дошло даже до слова "мусор".

- Мусор?

- Да, на сайте и такой тег существует. Рисуют ведь персонажей в разной обстановке, некоторые изображают их и в мусоре. Не от меня зависит, какие теги вводить и какие не вводить: если в контенте попадается ключевое слово, то оно появляется и на сайте в поиске. Даже такое, как "мусор". Даже что-либо малозначительное. Или теги, состоящие больше чем из одного слова. Например, изображают атакуемый город и тем самым создаётся категория картин "город под атакой" - уже три слова в теге. Есть устойчивые выражения, названия определённых событий (Тайная вечеря, Сотворение Адама).

- По тегам всё понятно. Но на вашем ресурсе есть ещё каталоги. Что вы подразумеваете под этим словом?

- У этого слова много значений, в том числе оно используется в контексте файлов и сайтов. Когда сайт располагается на сервере, он представлен на жёстком диске как каталог файлов. И любой раздел представлен так же. Когда вы листаете большую тему, например, о драконах, или My Little Pony, или рисунки космических кораблей - это всё каталоги. Все темы структурируются на ряд папок. Например, те же драконы: в одной большой папке с этим названием будет множество подпапок, подразделяющих их, скажем, по цвету: красные, зелёные, золотистые... изображения драконьих черепов, арты по "Игре престолов"... Или космические корабли: в сражении, с грузом, стилизация под ретро, интерьеры, НЛО... Каждая большая тема разделена на множество мелких.

- Не слишком понятно, как всё располагается.

- Это естественно. Картинки расположены в беспорядке, но потому мой ресурс и назван "Сердцем хаоса". Здесь есть всё - главное, чтобы картинки представляли художественную ценность. Да и не только картинки. Есть фотографии скульптур, сувениров.

- Авторы, которые размещают у вас свои творения, могут на этом зарабатывать?

- Напрямую - нет, но мой ресурс послужит отличной рекламой. Причём я за неё денег не беру. Например, разместил у меня рисунки начинающий художник, кто-то, кому нужны изображения, обратил на него внимание и дал заказ - тот же фриланс. Эти картинки могут быть и примерами работ тату-мастера или мастера аэрографии, мастера в любом ремесле. В общем, возможностей много.

- Что нужно сделать, чтобы вы опубликовали работу автора?

- Чтобы он написал на dragonsoft9@gmail.com и предоставил качественную фотографию этой работы. Бывает, что мы отправляем фото на доработку - нужно сделать более качественное. И, если контент позволяет, размещаем релевантную рекламу.

- А тексты у вас можно публиковать?

- Да, они приветствуются. И от начинающих, и от опытных писателей.

- Ваше сообщение для читателей?

- Заходите к нам. Жизнь - это творчество, а творческие произведения создаются из хаоса. А Сердце Хаоса бьётся здесь.