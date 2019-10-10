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В России могут ввести штрафы для родителей курящих подростков

08:13 10.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительственная комиссия по профилактике правонарушений выступила с предложением внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) норму об ответственности родителей курящих несовершеннолетних.

Как пишет газета "Известия" соответствующее предложение было озвучено на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшей 23 сентября.

Согласно документу, Роспотребнадзору поручено направить обращение с данным предложением в министерство юстиции РФ.

Новая редакция КоАП готовится по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Предполагается, что обновленный Кодекс вступит в силу с 1 января 2021 года.

Отмечается, что идея ввести административное наказание для родителей курящих подростков не нашла поддержки у экспертов. Они предлагают бороться с данной проблемой поднятием цен на сигареты и развитием доступности "правильного" досуга. 

Темы: Борьба с курением в России, Законотворческая деятельность в России, Последствия курения
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Комментарии читателей
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10.10.2019, 13:25
Гость: Павел

Ну тогда через 1, 2 года в тюрьме окажется очень много добросовестных родителей. У нас ведь детей трогать нельзя.
10.10.2019, 12:18
Гость: Сердечник

какой такой клок, займитесь своим здоровьем и не надо париться по поводу тех кто загадил дымом и окурками не только свою жизнь, но и всё доступное им пространство
10.10.2019, 10:55
Гость: РЖГ

Думцы в заботах - какой ещё клок содрать с нищающего населения? Зачем мы кормим этих разжиревших?
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