В России могут ввести штрафы для родителей курящих подростков

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Правительственная комиссия по профилактике правонарушений выступила с предложением внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) норму об ответственности родителей курящих несовершеннолетних.

Как пишет газета "Известия" соответствующее предложение было озвучено на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшей 23 сентября.

Согласно документу, Роспотребнадзору поручено направить обращение с данным предложением в министерство юстиции РФ.

Новая редакция КоАП готовится по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Предполагается, что обновленный Кодекс вступит в силу с 1 января 2021 года.

Отмечается, что идея ввести административное наказание для родителей курящих подростков не нашла поддержки у экспертов. Они предлагают бороться с данной проблемой поднятием цен на сигареты и развитием доступности "правильного" досуга.