В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников

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В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности дачников перед садоводческими товариществами.

Теперь для взыскания достаточно будет направить заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа. При этом суд, как правило, выносит решение о взыскании долга, а затем заявитель может просто отправить решение в банк, и задолженность будет списана со счета или карты должника, сообщает «Российская газета».

По словам исполнительного директора Союза дачников Подмосковья Федора Мезенцева, злостными должниками является примерно 10% дачников. По его словам, люди не платят годами и накапливают долги в 50 и более тысяч рублей. При этом годовой взнос составляет в среднем 12-14 тысяч рублей.

Напомним, что судебный приказ выносится без вызова сторон и без разбирательства - судья просто проверяет документы и выносит решение, которое с момента рождения имеет силу исполнительного листа. При этом получатель денег о суде знает, вторая сторона - нет.

По закону судья обязан отправить копию судебного приказа ответчику, который в течение 10 дней после ее получения может заявить свои возражения. В случае наличия несогласия, приказ будет отменен, а дело уйдет на настоящее разбирательство.

При этом стоит заметить, что так как многие люди не живут по месту прописки, могут находиться в отъезде или просто долго не заглядывают в почтовый ящик, то в большинстве случаев о судебном приказе вторая сторона узнает только тогда, когда со счета уже сняты деньги.

В настоящее время банки по судебному приказу списывают деньги со счета гражданина без каких-либо дополнительных вопросов, чем зачастую пользуются мошенники, отправляющие в суды липовые расписки. Также появилось огромное число должников-двойников - когда люди с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами "расплачиваются" по чужим долгам. Это привело к тому, что с 1 октября в заявлении о выдаче судебного приказа необходимо указывать хотя бы один из реквизитов: ИНН, СНИЛС, паспортные данные или реквизиты водительских прав ответчика.