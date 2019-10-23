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Москвичи выступили против главаря террористов ПНС Ливии Сарраджа

17:28 23.10.2019

В Москве у здания посольства Ливии жители Москвы провели одиночные пикеты против террористической политики так называемого Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Файезом Сарраджем


Фото с сайта riafan.ru

Как передает Федеральное агентство новостей, активисты требуют прекратить пытки и закрыть неофициальные места лишения свободы в подконтрольном боевикам городе Триполи.

Помимо этого, неравнодушные россияне призывают освободить социологов Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, которых незаконно удерживают в ливийской тюрьме.

В акции приняли участие коллеги Шугалея и Суэйфана, а также студенты социологических факультетов. Они выразили недовольство действиями, предпринимаемыми т.н. ПНС Ливии.

Один из активистов заметил, что россиян незаконно держат в заключении уже шесть месяцев, однако СМИ об этом умалчивают. В связи с этим и было принято решение организовать данную акцию, чтобы повлиять на судьбу сограждан, захваченных террористами ПНС.

«Эта акция будет иметь общественный резонанс. В первую очередь это зависит от вас, от журналистов», - заявил он.

Напомним, весной этого года сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Шугалей и Суэйфан проводили социологическое исследование на территории Ливии, находящейся под контролем т.н. ПНС.

В итоге социологов без предъявления каких-либо обвинений задержали и поместили в тюрьму «Митига», подконтрольную террористической группировке RADA. При этом россиянам не дали права на телефонный звонок, а встреча с адвокатом произошла лишь в октябре.

Темы: Россия
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