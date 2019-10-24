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Власти Москвы выделят на программу «Моя улица» более 107 млрд рублей

06:51 24.10.2019
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Столичные власти выделят на программу «Моя улица» в 2021 году рекордные 45,5 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета столичной мэрии.

«Это крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы», — приводит издание слова своего источника в мэрии.

Согласно проекту столичного бюджета на 2020–2022 годы, на реализацию программы «Моя улица» будет направлено 107,2 млрд руб., из них 45,5 млрд — в 2021 году. 

Предыдущий рекорд по расходам на программу был поставлен в 2017 году, тогда затраты на «Мою улицу» составили 42,2 млрд руб. В 2018 году на нее, согласно законопроекту об исполнении бюджета, было заложено 27,6 млрд руб. и реализовано около 80 проектов по благоустройству, в основном в спальных районах столицы. 

На подпрограмму «Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства» на 2020–2022 годы в столичном бюджете заложено 177,4 млрд руб. По подсчетам издания, собственно на благоустройство в ее рамках в течение трех ближайших лет потратят 112 млрд руб.: на благоустройство жилой застройки — 12,6 млрд руб., на ремонт и содержание дворов — 96,2 млрд, на мероприятия по развитию районов — 3,3 млрд руб.

На благоустройство парков и озеленение заложено 18,6 млрд руб., на благоустройство административных округов — 60 млрд, на содержание памятников, прилегающих к ним территорий и зон отдыха — 6,2 млрд, на благоустройство территорий образовательных учреждений — 8,7 млрд.

В частности, на 2021 год запланированы работы по «экологической реабилитации» Битцевского лесопарка, долины реки Сетунь, Покровского-Стрешнево, Лианозовского и Медведковского лесопарков и других парковых территорий площадью более 1500 га. В 2020 году планируется обновление пяти парков площадью 500 га.

В целом на благоустройство за три года планируется потратить 312,7 млрд руб.

Отмечается, что увеличение суммы произошло из-за того, что ранее шел ремонт центральных улиц, теперь же средства пойдут на благоустройство районов за пределами Садового кольца. Так, через несколько лет в Москве будут благоустраивать набережные Москвы-реки и Яузы, что потребует серьезных расходов, так как нужны береговые укрепления, специальные зоны отдыха.

Изначально «Моя улица» была рассчитана до 2018 года, однако в 2017 году вице-мэр по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа не закончится никогда.

За первый год реализации программы на нее было потрачено около 20 млрд руб., на эту сумму было благоустроено 40 улиц. 

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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24.10.2019, 10:24
Гость: Русский

...почему в 21 году?! Уже сегодня на конец 19 года идет сильнейшее строительство дорог в Москве. В частности, около моего Дома и по всей улице резко увеличили пешеходную часть дороги за счет проезжей части. Зато не стало места для автомобилистов, а то наставят машины, но пешеходы идут и жмутся друг дружке. А сегодня благодать- идешь домой к дому,как по шоссе и ровному, как стекло.
24.10.2019, 10:11
Гость: Елена

Необходимо направить в г. Воркуту Петра Бирюкова!!!!! Он превратит этот город в сад!!!! Донесите пожалуйста эту идею до Собянина!!!! Пусть поделится опытом с другими городами России!!!!!
24.10.2019, 09:58
Гость: Скептик

Какое твое дело до чужих денег?
Не госбюджет разворовывают, а городской.
А тем временем руководитель ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий...
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