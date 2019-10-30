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В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

19:18 30.10.2019

В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась старейшая жительница планеты - Танзиля Бисембеева, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Байбекского сельсовета Эльмана Такиева.


Танзиля Бисембеева в день 120-летия. Фото: Минсоцтруда Астраханской области

С января этого года россиянка считалась самым пожилым человеком в мире. Запись о ней хранится в Книге рекордов России.

Как рассказал Такиев, последние три месяца Бисембеева уже не вставала с кровати. Она ушла из жизни спокойно 25 октября. Ее похоронили на кладбище в поселке Алча, где женщина прожила всю жизнь. Танзиля полгода не дожила до своего 125-летнего юбилея

Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей. Она пережила несколько революций, Первую и Вторую мировые войны, распад СССР.

Своим главным достижением и большой гордостью долгожительница считала не годы, а троих сыновей, 10 внуков, 25 правнуков и пока еще немногочисленных праправнуков. А секретом своего долголетия считала оптимизм, трудолюбие, баню и молочные продукты.

Между тем в Книге рекордов Гиннесса старейшей жительницей планеты с документально подтвержденными датами рождения и смерти указана француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня.

Сейчас рекорд по версии Книги рекордов Гиннесса удерживает японская долгожительница Канэ Танака. Ей 116 лет.

Темы: Россия
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30.10.2019, 23:50
Гость: В.В.

Последний человек из 19-го века.
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