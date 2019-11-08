Обеды российских школьников сделают «патриотическими»

11:31

Депутаты Госдумы предлагают исключить из школьного питания импортные продукты, заменив их исключительно отечественными. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы, зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

По его словам, в условиях действия антироссийских санкций следует поддерживать своих производителей.

«Бесплатное горячее питание для детей в начальной школе должно быть организовано с использованием исключительно отечественных продуктов. В условиях действия антироссийских санкций следует поддерживать отечественных производителей. К тому же проконтролировать качество российской продукции легче, чем импортной. Существенных проблем с питанием детей из-за нового ограничения возникнуть не должно», — сказал политик.

Парламентария также поддержал первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. По его словам, переход на отечественные продукты поможет сформировать дополнительный рынок сбыта для отечественных производителей. Иными словами, инициатива выгодна всем сторонам.

Директор аналитического агентства Fruitnews Ирина Козий между тем заметила, что обеспечить нужды школьников за счет отечественной продукции можно. Только следует учесть риски, что рацион при этом не будет отличаться разнообразием. Из российских овощей даже борща не сварить, считает аналитик. Ведь поставки моркови, свеклы, картофеля, лука и помидоров из России можно будет обеспечить с осени и до мая, а потом страна активно начинает закупать овощи за рубежом.

Пока что отечественные производители могут круглый год поставлять разве что яблоки, считает Козий.