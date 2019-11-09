Путин предложил создать правила общения человека и искусственного разума

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Президент России Владимир Путин считает, что уже сейчас надо подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом. По словам главы государства, это важно, потому что искусственный разум становится новым фактором общественного развития, а в мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях его использования, пишет РБК.

«Нужно найти баланс между максимальным раскрытием информации и правами людей на защиту этой информации там, где они считают, что эта защита должна быть обеспечена», — сказал Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве.

При этом глава государства особо отметил, что разбираться в технологиях искусственного интеллекта должны и чиновники, и сотрудники правоохранительных органов. «Ориентироваться в этой сфере должно стать обязательным требованием к любой профессии: в экономике, бизнесе, образовании, здравоохранении, в правоохранительной сфере и, конечно, на всех уровнях власти», — сказал Путин.