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Путин предложил создать правила общения человека и искусственного разума

20:21 9.11.2019
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин считает, что уже сейчас надо подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом. По словам главы государства, это важно, потому что искусственный разум становится новым фактором общественного развития, а в мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях его использования, пишет РБК.

«Нужно найти баланс между максимальным раскрытием информации и правами людей на защиту этой информации там, где они считают, что эта защита должна быть обеспечена», — сказал Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве.

При этом глава государства особо отметил, что разбираться в технологиях искусственного интеллекта должны и чиновники, и сотрудники правоохранительных органов. «Ориентироваться в этой сфере должно стать обязательным требованием к любой профессии: в экономике, бизнесе, образовании, здравоохранении, в правоохранительной сфере и, конечно, на всех уровнях власти», — сказал Путин.

 

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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10.11.2019, 01:13
Гость: Серёга

М-да...Никакого баланса искать не надо,человек сам превратился в сделанный им же "искусственный разум"- живём по программе,уходят человеческие отношения,законы уже давно заменили этические правила, живём не по совести а по законам,нам нравиться виртуальный мир всё больше и больше и т.д. и т.п,книги не хватит всё перечислять.Так что ничего создавать не надо,всё уже почти создано, осталось правда по мелочам,к примеру чип с номером в з-дницу "интелекта" - и всё окей!
Так что скоро прощайте Васи м Маши,здравствуй Родитель номер 1 и Родитель номер 2,с чипом номер ххх.А что,удобно,не надо паспортов, всяких документов,доказывать что ты не верблюд.В чипе всё будет,даже когда ты в туалет сходил.Одно неудобно- чип будет постоянно натирать ЭТО место,ни присесть нормально,ни полежать.Да и Родитель номер 1 будет знать у какого Чип-номера в кровати находиться родной Родитель номер 2.
Но ничего,не к такому привыкали.
10.11.2019, 00:58
Гость: В России надо создать максимально

свободные условия для тех, кто запускает стартапы и выводит на рынок прорывные продукты в области искусственного интеллекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, такие проекты сейчас — это шаг в неизведанное, который может стать прорывом для всей цивилизации, передает «РИА Новости».

Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.

«Эти люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку в России», — подчеркнул он.
10.11.2019, 00:46
Гость: KM.RU, Алексей Белкин, А кто у вас там на фоточке?

Зачем было так фотошопить, совсем не похож!
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