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В Бийске ввели режим ЧС из-за «мусорной ситуации» в городе

09:18 11.11.2019
Фото из группы Деловой Бийск во ВКонтакте
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В Бийске введен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения санитарной ситуации, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

"Распоряжение о введении режима ЧС уже подписано, он введен с 00:00 местного времени 11 ноября. Такие меры пришлось принять из-за мусорной ситуации в городе и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации", - цитирует агентство заявление мэрии.

Причиной сложившейся ситуации стало обилие мусора в городе из-за взаимодействия регионального оператора, который работает в Бийске, и распорядителей бийского полигона в части размещения отходов.

Как заявили власти города, в условиях ЧС городское управление ЖКХ заключит контракты на работы по уборке мусора.

Срок, в течение которого в Бийске будет действовать режим ЧС, пока не называется.

Темы: Экология и охрана природных богатств России
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Комментарии читателей
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11.11.2019, 14:37
Гость: Massachusetts

Это все мелочи,сейчас главное исскуственный интелект. Он и на выборах правильно голосует и помойкиего не беспокоят.
11.11.2019, 13:46
Гость: tot64

Ой как дальше... на много дальше....во всех смыслах...дальше...
11.11.2019, 12:55
Гость: Русский

С чувством глубокого удовлетворения отмечаю: межгалактический лидер идет точно по моему прогнозу-к скорому разгромному поражению в борьбе с отходами и мы будем весело вспоминать пустой треп о преемнике,транзите,нетувременинараскачку! и прочие анекдоты
11 ноября РИА Новости. Астрахань :" Более 300 обращений поступило в "Систему 112" с жалобами на запах гари. Горит свалка.
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