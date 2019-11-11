В Бийске ввели режим ЧС из-за «мусорной ситуации» в городе

09:18

Фото из группы Деловой Бийск во ВКонтакте

В Бийске введен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения санитарной ситуации, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

"Распоряжение о введении режима ЧС уже подписано, он введен с 00:00 местного времени 11 ноября. Такие меры пришлось принять из-за мусорной ситуации в городе и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации", - цитирует агентство заявление мэрии.

Причиной сложившейся ситуации стало обилие мусора в городе из-за взаимодействия регионального оператора, который работает в Бийске, и распорядителей бийского полигона в части размещения отходов.

Как заявили власти города, в условиях ЧС городское управление ЖКХ заключит контракты на работы по уборке мусора.

Срок, в течение которого в Бийске будет действовать режим ЧС, пока не называется.