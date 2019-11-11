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Россияне стали переходить на крупы из-за подорожания овощей

14:01 11.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Жители России стали меньше покупать овощи и больше крупы. Об этом пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на исследование компании GfK.

Причиной этого называется подорожание свежих овощей на 22% с 2014 года (до 56 рублей за 1 кг). Так, потребление свежих овощей и картошки в России снизилось на 4,8% с июля 2018 по июнь 2019 года. На конец июня томаты в среднем стоили 98 рублей за килограмм, огурцы 91 рубль за килограмм, тогда как крупы - 49 рублей за упаковку. 

По оценке компании Nielsen, продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 - июле 2019 года выросли на 1,3%. Причем наиболее быстрый рост замечен у таких круп, как кускус и киноа. 

При этом, как пишет газета, в продуктовых магазинах сокращения продажи овощей не заметили. Эксперты считают, что возможно речь идет о падении продаж недорогих томатов, тогда как продажи черри и коктейльных томатов растут. Также они считают, что производство овощей будет расти в связи с импортозамещением. По прогнозам Минсельхоза, урожай овощей в России в 2019 году вырастет примерно на 500 тысяч тонн (до 6,6 млн тонн).

Темы: Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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11.11.2019, 16:01
Гость: Ссссс!!!!!!!

Мясо свиное и КРС на по карману,но протеинов хочется.запеченая.Вьетнамский деликатес:тушеная в горшочке кошачья голова.
11.11.2019, 15:51
Гость: ser

да-да, из-за подорожания стали покупать не гречку, а какую-то китайскую фигню вместо картошки))))
км, смените заголовок
11.11.2019, 15:13
Гость: ABCD

В этом году было очень мало всего, огурцов, томатов, кабачков и цены ниже 50р на помидоры у нас не падали.
Не далеко от моего дома есть овощной рынок где с машин всё продают, в этом году он был пустой вообще, за всё время там стояло только две фуры.
В основном продавали местные своё, не приехали из Закавказья ставрополья никто (в прошлом году было оттуда наверное семь машин)и с центральной России кроме Ростова с луком никого не было.
Падение спроса ведёт к повышению цен, что в свою очередь ведёт к падению спроса ещё больше. Это на западе любое падение спроса приводит к падению цен, только не в РФ, у нас "рынок" своеобразно устроен, чем больше падает спрос, тем продавец больше задирает цену пытаясь не только компенсировать убытки но и получить прибыль. Спустя 20 лет либералы так и не смогли создать в стране рыночные механизмы которые работали как на западе. Всё что у них получается всегда, всё работает как обычно- чрез #.
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