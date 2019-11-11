Россияне стали переходить на крупы из-за подорожания овощей

14:01

Жители России стали меньше покупать овощи и больше крупы. Об этом пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на исследование компании GfK.

Причиной этого называется подорожание свежих овощей на 22% с 2014 года (до 56 рублей за 1 кг). Так, потребление свежих овощей и картошки в России снизилось на 4,8% с июля 2018 по июнь 2019 года. На конец июня томаты в среднем стоили 98 рублей за килограмм, огурцы 91 рубль за килограмм, тогда как крупы - 49 рублей за упаковку.

По оценке компании Nielsen, продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 - июле 2019 года выросли на 1,3%. Причем наиболее быстрый рост замечен у таких круп, как кускус и киноа.

При этом, как пишет газета, в продуктовых магазинах сокращения продажи овощей не заметили. Эксперты считают, что возможно речь идет о падении продаж недорогих томатов, тогда как продажи черри и коктейльных томатов растут. Также они считают, что производство овощей будет расти в связи с импортозамещением. По прогнозам Минсельхоза, урожай овощей в России в 2019 году вырастет примерно на 500 тысяч тонн (до 6,6 млн тонн).