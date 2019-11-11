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Аналитики заявили о возможном повышении цен на сотовую связь в 2020 году

07:55 11.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Сотовая связь в России может подорожать на 10-25 процентов в 2020 году. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков.

По их мнению, операторы связи повысят цены в качестве компенсации отмены роуминга в стране в текущем году. Также, в качестве еще одной причины подорожания связи называются расходы, связанные с реализацией требований так называемого "пакета Яровой", а также курс доллара, за который приобретается все оборудование для строительства и модернизации сетей.

При этом, представители Tele2 в комментарии изданию сообщили, что пока у компании нет намерения повысить тарифы. В "ВымпелКоме", в свою очередь, также заявили об отсутствии планов о повышении цен, однако добавили, что будут следить за ситуацией на рынке.

Как отмечает газета, большинство россиян уже сейчас чувствуют рост расходов на сотовую связь. Так, по мнению 74 процентов опрошенных абонентов, с начала года их траты увеличились на десять процентов и более.

Темы: Мобильная связь и сотовые операторы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.11.2019, 14:21
Гость: Русский

За двадцать лет хотя бы раз объявили об ожидаемом снижении цен на что-нибудь. А все Иосифа Виссарионовича ругают, за заявляют что нищета из-за 2-х войн.
11.11.2019, 13:42
Гость: Яровая

шутить не любит.
11.11.2019, 12:51
Гость: так

когда ты практически всю промышленность у себя уничтожил, только и остается бла-бла-бла.
Все комментарии (6)
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