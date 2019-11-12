Посол Китая отказался приходить в Ельцин-центр, назвав его сомнительной организацией

12:35

Когда государство открывает подобные центры для пропаганды либеральных ценностей, то значит, это кому-то нужно

У настоящего дипломата каждое слово выверено и на вес золота. Такая уж у них работа. Они говорят только то, что надо и когда надо, чтобы это возымело должный результат.

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй назвал Ельцин-центр «сомнительной организацией» и попросил его представителей перестать приглашать его на официальные мероприятия, проходящие в этом учреждении.

Фото с сайта wikimedia.org

«Я обращаюсь к руководству Ельцин-центра и лично к Дине Сорокиной. Пожалуйста, перестаньте докучать мне своими приглашениями. Я не приеду ни на юбилей Горбачёва, ни на выставку картин Валерии Новодворской, ни на какое другое мероприятие, проводимое вашей сомнительной организацией. Если бы вы попробовали провести нечто подобное в моей стране, вы бы ответили за это по закону», – отметил посол.

Мы думаем, что наши читатели прекрасно понимают, что каждое решение возникает не само по себе, а за каждым стоят конкретные люди.

Когда государство открывает подобные центры для пропаганды либеральных ценностей, то значит, это кому-то нужно. Кому-то очень нужно, чтобы результаты уничтожения СССР и делёжки сфер влияния внутри России не были пересмотрены.

Для этого открывают Ельцин-центры, для этого открывают стену скорби и другие подобные места, для этого такие пропагандисты, как Дудь, «выращенные» либеральными кланами, снимают «Колыма — родина нашего страха» и «Беслан. Помни».

Всё это нужно тем, кто закрепился во власти именно в эти времена, когда страна была раздираема западными кланами на части, которые и возложили на часть российских «элит» быть смотрящими за тем, как ресурсы России текут на Запад.

И, естественно, эти «смотрящие» хотят сохранить своё положение. Эти люди до сих занимают огромное количество высоких должностей, имеют доступ к рычагам управления, контролируют СМИ, финансовую сферу, экономическую, ЦБ РФ, культуру, и убрать их не так-то просто.

Тут миф про «Путин президент, он кого хочет назначает, кого хочет увольняет» не работает.

Каждый такой человек не с улицы зашёл, он «чей-то» и лоббирует во власти интересы клана, который за ним стоит.

И если посол КНР озвучивает такие вещи, то это значит, что влияние либералов в России падает, они уже не смогут оказать должного сопротивления.

И такие заявления точно согласованы как с руководством КНР, интересы которого посол и представляет, и с частью наших «элит», которые и будут проводить процесс «чистки» либералов.

Автор: Владимир Ненеску

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