Авторам законопроекта о профилактике домашнего насилия угрожают расправой

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Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за поступающих в их адрес угроз.

"Разного рода нецензурные комментарии были давно, но реальные угрозы стали поступать последнее время в адрес адвоката Алексея Паршина и его семьи. Похожие угрозы приходят ко мне и в адрес других соавторов закона. Социальные сети, а также личные и рабочие электронные почты становятся объектом рассылки", — рассказала РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Комитет Думы по образованию и науке провел неофициальное расследование по этой массовой рассылке. Как выяснилось, "авторы" писем вообще не знают, о чем идет речь, таких писем в адрес Государственной думы не отправляли и не понимают, как их электронные адреса оказались у злоумышленников, сказала Пушкина.

Депутат добавила, что понимает, "кто стоит за этой хорошо организованной и финансируемой структурой", вся эта кампания схожа с протестами вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". Обсуждение инициативы в Госдуме в октябре было чуть не сорвано "теми же самыми людьми", кто протестовал из-за "Матильды". Поэтому инициаторам закона пришлось обратиться в соответствующие силовые структуры с просьбой провести проверку.

В 2017 году президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. В соответствии с ним за такое нарушение, если оно совершено впервые, следует не уголовное, а административное наказание: штраф от пяти до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или до 120 часов исправительных работ.

Авторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия хотят закрепить в законодательстве понятие так называемого защитного ордера, который бы запретил преследователю приближаться к пострадавшему и в исключительных случаях обязывал обидчика покинуть место совместного жительства, передать пострадавшему его личное имущество и документы, а также возместить имущественный и моральный вред, пишет РБК.

Положения законопроекта распространяются не только на формальных родственников, но и на всех проживающих совместно, а также на бывших супругов и усыновленных детей.

Законопроект также предусматривает закрепление понятия профилактики семейно-бытового насилия и описывает его виды: физическое, сексуальное, психологическое и материальное.