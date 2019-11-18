В мэрии алтайского Бийска начались обыски

11:09

В здании администрации Бийска (Алтайский край) начались обыски в связи с делом о коррупции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.

По информации агентства, обыски проходят в связи с делом о коррупции. "Сегодня около 8:30 (4:30 по московскому времени) представители СКР и ФСБ изъяли документацию и компьютерную технику. Это связано со следственными мероприятиями в отношении строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам Спекова, 8, 8/1, 8/2", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что на беседу с правоохранительными органами вызваны четыре чиновника, кроме того, задержан экс-мэр Бийска Николай Нонко. Администрация продолжает работать в штатном режиме.

Как пишут местные СМИ, обыски начались непосредственно во время заседания мэрии Бийска.

В пресс-центрах управления СКР и управления ФСБ по Алтайскому краю отказались комментировать информацию об обысках.