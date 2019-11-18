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В мэрии алтайского Бийска начались обыски

11:09 18.11.2019
Служебные авто СК РФ
© KM.RU, Филипп Киреев
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В здании администрации Бийска (Алтайский край) начались обыски в связи с делом о коррупции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.

По информации агентства, обыски проходят в связи с делом о коррупции. "Сегодня около 8:30 (4:30 по московскому времени) представители СКР и ФСБ изъяли документацию и компьютерную технику. Это связано со следственными мероприятиями в отношении строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам Спекова, 8, 8/1, 8/2", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что на беседу с правоохранительными органами вызваны четыре чиновника, кроме того, задержан экс-мэр Бийска Николай Нонко. Администрация продолжает работать в штатном режиме. 

Как пишут местные СМИ, обыски начались непосредственно во время заседания мэрии Бийска.

В пресс-центрах управления СКР и управления ФСБ по Алтайскому краю отказались комментировать информацию об обысках.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.11.2019, 16:13
Гость: Питон

А зачем обыски в мэрии силовики что надеются там найти коррупционные деньги их там давно нет они уже в швейцарском банке.
18.11.2019, 16:04
Гость: Шило

Найдены,прокломации,листовки РСДРП, и пачка газеты Искра!!!!
Шапито.
18.11.2019, 14:29
Гость: Им что,

в москве воров не хватает, так далеко занесло?
Все комментарии (9)
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