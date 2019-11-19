]]>
]]>
Главная В России Новости

Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

13:13 19.11.2019
Материалы по теме:

На портале госуслуг появится сервис оформления сделок приобретения и продажи имущества, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.

Предполагается, что при покупке, например, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Постановление правительства также подразумевает создание на портале госуслуг "единого цифрового окна" для обратной связи, подачи заявлений и жалоб в органы власти.

"Предлагая новые векторы развития портала и мобильного приложения "Госуслуги", мы ориентируемся, с одной стороны, на лучшие мировые практики, с другой — на обратную связь, поступающую от граждан", — цитирует агентство слова замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.

Ведомство подготовило инициативу, а кабмин подписал соответствующее постановление.

Предположительно, данная услуга станет доступной уже с 2020 года.

Темы: Россия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.11.2019, 18:18
Гость: Автор этого

сайта медведев?
19.11.2019, 18:04
Гость: Совершенно

идиотский сайт. Несколько раз пытался им воспользоваться, и каждый раз результат нулевой.
19.11.2019, 15:37
Гость: Объявление:

продам родину через портал госуслуг.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.