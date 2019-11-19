Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

13:13

На портале госуслуг появится сервис оформления сделок приобретения и продажи имущества, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.

Предполагается, что при покупке, например, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Постановление правительства также подразумевает создание на портале госуслуг "единого цифрового окна" для обратной связи, подачи заявлений и жалоб в органы власти.

"Предлагая новые векторы развития портала и мобильного приложения "Госуслуги", мы ориентируемся, с одной стороны, на лучшие мировые практики, с другой — на обратную связь, поступающую от граждан", — цитирует агентство слова замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.

Ведомство подготовило инициативу, а кабмин подписал соответствующее постановление.

Предположительно, данная услуга станет доступной уже с 2020 года.