]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин назвал причину распада СССР

18:33 20.11.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

По мнению президента России Владимира Путина, причиной распада Советского Союза стала неэффективная экономическая политика, которая привела к коллапсу в социальной сфере, а также имела пролонгированные последствия в политической сфере.

Об этом он заявил в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет!», сообщает РБК.

«Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях», - сказал Путин.

При этом Путин отметил, что распад СССР почти никак не связан с ростом националистических настроений в Прибалтике. 

Напомним, на форуме «Россия зовет!» Путин также признал отсутствие роста реальных доходов населения при росте зарплат.

Темы: Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.11.2019, 00:03
Гость: Олег

В этом с ним вполне можно согласиться. Но в остальном - нет.
20.11.2019, 23:36
Гость: грек

Пост грек-затерли, это озночает В.В. нужно верить, я и верю,и пишу что такую неЕе неэффективную экономику СССРа имела бы Россия то либерастам из озёрных цены бы не было, а так получается, предательсво гос наградами отмечаем, и как горячие перожки раздаём..........
20.11.2019, 23:18
Гость: Хронология развала

глазами обывателя.
1 Расследование Гдляна и Иванова замяли.
2 Обеспечили злитной молодежи всех соц. республик прогулки за рубеж.
3 Организация кооперативов и в том числе "Алант", который хотел
вывезти за рубеж ж.д. состав медных болванок под видом стружки через Одессу, но нашлись активисты и тормознули.
4 Тупые экономические реформы расчета между соц.стран.
5 Свобода забастовок с денежной поддержкой от профсоюзов.
6 Сельское хозяйство оставалось к сбору урожая без городских рабочих рук.
7 Банкам для зарплаты не хватало денег, которые уходили на левые спиртзаводы.
Всю эту Горбачевскую ситуацию "спас" Ельцин.
Хотя, для справедливости, на западе производительность труда была всегда выше, за то в Союзе все было моё и наше.
Все комментарии (71)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.