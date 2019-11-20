Путин назвал причину распада СССР

18:33

Стоп-кадр из видео в YouTube

По мнению президента России Владимира Путина, причиной распада Советского Союза стала неэффективная экономическая политика, которая привела к коллапсу в социальной сфере, а также имела пролонгированные последствия в политической сфере.

Об этом он заявил в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет!», сообщает РБК.

«Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях», - сказал Путин.

При этом Путин отметил, что распад СССР почти никак не связан с ростом националистических настроений в Прибалтике.

Напомним, на форуме «Россия зовет!» Путин также признал отсутствие роста реальных доходов населения при росте зарплат.