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Глава оператора мусорной реформы отправлен в отставку

18:17 22.11.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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Куратор мусорной реформы Денис Буцаев, генеральный директор «Российского экологического оператора», отправлен в отставку.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в РЭО.

Новым гендиректором госкомпании может стать бывший министр строительства и ЖКХ Михаила Меня.

Напомним, Буцаев был назначен главой оператора в апреле текущего года, через несколько месяцев после создания компании.

РБК отмечает, что 6 ноября 2019 года также стало известно об уходе из правительства замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, проработавшего в министерстве немногим меньше года и отвечающего за сферу обращения с отходами и государственную политику по охране окружающей среды. Логинов курировал и деятельность «Российского экологического оператора».

В качестве причины отставки называется недостаток аппаратного веса. «У компании просто не было денег. Она не успела сделать все то, что ей предписывалось. Но вины Буцаева в том нет, меры поддержки для отрасли уже лежат на согласовании в Минфине, компания провела ревизию работы регоператоров - за полгода работы это немало», - отметил собеседник РБК.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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22.11.2019, 22:40
Гость: Из статьи

явствует печальное заключение.
Пострадавший фигурант не сумел, по причине "недостаточного веса", получить от Минфина необходимые бюджетные средства.
Опять и снова финансово-экономический блок правительства РФ выступает в качестве фактического инициатора социально-политических потрясений в стране.
У кого же "достаточно" аппаратного веса, чтобы сдвинуть Минфин с места и направить в нужном для народа направлении?
Пожалуй, только у ВВП и ДАМ ...
Им и "карты в руки" ...
22.11.2019, 21:25
Гость: Самое

главное разобраться в ударениях.
22.11.2019, 20:48
Гость: В падеже

доходов тех,кто придумал...
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