Глава оператора мусорной реформы отправлен в отставку

18:17

Куратор мусорной реформы Денис Буцаев, генеральный директор «Российского экологического оператора», отправлен в отставку.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в РЭО.

Новым гендиректором госкомпании может стать бывший министр строительства и ЖКХ Михаила Меня.

Напомним, Буцаев был назначен главой оператора в апреле текущего года, через несколько месяцев после создания компании.

РБК отмечает, что 6 ноября 2019 года также стало известно об уходе из правительства замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, проработавшего в министерстве немногим меньше года и отвечающего за сферу обращения с отходами и государственную политику по охране окружающей среды. Логинов курировал и деятельность «Российского экологического оператора».

В качестве причины отставки называется недостаток аппаратного веса. «У компании просто не было денег. Она не успела сделать все то, что ей предписывалось. Но вины Буцаева в том нет, меры поддержки для отрасли уже лежат на согласовании в Минфине, компания провела ревизию работы регоператоров - за полгода работы это немало», - отметил собеседник РБК.