«Как украсть миллиард»: схемы воровства государственных денег

Каковы наиболее популярные схемы, используемые теми, кто отваживается «распиливать» выделяемые из бюджета средства?



© KM.RU, Филипп Киреев

Недавно было возбуждено еще два уголовных дела по факту хищения государственных средств при строительстве в республике Татарстан космодрома «Восточный». Один из исполнителей госконтракта по строительству предоставил в казначейство Татарстана документы на оплату несуществующих услуг. Таким образом фирма-подрядчик получила навар в размере 240 миллионов рублей.

Напомним, что фирма была не одна, и таких хищений вскрылось несколько. О возмутительном факте мошенничества недавно упомянул и Владимир Путин в официальном заявлении. В данном случае речь идет о миллиардах рублей, которые из казны перетекают в карманы предприимчивых «исполнителей государственных заказов». Несмотря даже на то, что законодательство значительно «укоротило им руки».

Строительство космодрома - масштабное мероприятие, а сколько других подобных строек было и есть в России? Факты осуществления подобных мошеннических схем уже перестают удивлять как общественность, так и контролирующие органы, которые, похоже, в скором времени всерьез займутся организацией глубоких проверок исполнения всех госзаказов.

Каковы же наиболее популярные схемы, используемые теми, кто отваживается «распиливать» выделяемые из бюджета средства?

Завышенная стоимость работ

Пожалуй, это первая и наиболее популярная схема присвоения денег. В этом недобросовестным чиновникам помогают «свои люди» в компаниях, оформленных на родственников, либо предприниматели-подельники, прописывающие в актах и счетах требуемые суммы с учетом отката. Выглядит довольно просто, но нюансов там немало.

Взять ту же ситуацию с космодромом: здесь не просто завышали реальные цифры, а специально разработали индивидуальные индексы пересчета сметной стоимости, то есть эти индексы были противозаконными, и было очевидно, что сделано это было в целях получения большего количества государственных средств.

Счетная палата обратила внимание на этот факт еще пять лет назад: измененные индексы позволили завысить стоимость строительства аж на 13,2 миллиарда рублей.

В Крыму также было выявлено немало случаев завышения стоимости работ, что неудивительно - строительство там сейчас идет ударными темпами. В конце 2018 года Д. Каюмова, представитель прокуратуры Крыма, заявляла, что по большей части коррупционные действия совершаются на начальном этапе, когда готовят проектную документацию и составляют смету.

В бумагах выставляют завышенную цену на требуемые стройматериалы и «раздувают» объемы предстоящих работ. По сведениям, предоставленным А. Акшатиным, в период с 2016 по 2018 год в Крыму было уволено 40 чиновников, пойманных на коррупции.

А вот еще один нашумевший пример: в 2017 году суд вынес приговор Александру Реймеру, бывшему руководителю Федеральной Службы Исполнения Наказаний (ФСИН).

Реймер и его подчиненные получили «прибавку к зарплатам» в размере почти 2,7 миллиардов рублей, всего лишь завысив закупочные цены на электронные браслеты, контролирующие находящихся под стражей людей. Цена «прибавки» - восемь лет лишения свободы, отмечает «Взгляд».

Закупка некачественных услуг и товаров

Эта схема не менее популярна и проще осуществима. Госконтракты по строительству - это всегда закупка огромного количества материалов, расходников, оборудования. Стоимость всего этого высока, поэтому некоторые находят возможность закупить более дешевую и менее качественную продукцию, а все сэкономленное, разумеется, положить в свои карманы.

Вот яркие примеры прошлого года. В Калининграде строился стадион, где должен был проходить ЧМ по футболу. Строитель, ОАО «Глобалэлектросервис», наварился на 750 миллионов рублей, закупив для укрепления грунта под стадионом дешевый песок, не отвечавший технологическим требованиям.

В Ростове-на-Дону при строительстве «Ростов-арены» использовали ту же махинацию: крупнозернистый песок заменили дешевым природным с мелкой фракцией. 223 миллиона рублей сэкономили руководители АО «Донтрансгидромеханизация», получившие по контракту почти 480 миллионов. Под раздачу при ведении следствия попали и чиновники, ответственные за приемку и укладку песка.

Космодром Восточный эта мошенническая схема тоже не обошла стороной. Юрий Хризман (экс-руководитель ФГУП «Дальспецстрой») закупил шины, трубы и цемент через фирмы родственника и знакомого, что позволило прикарманить на этом почти два миллиарда рублей. Следователи доказали и другие случаи хищения в общей сложности на 5,3 миллиарда. Двенадцать лет Хризман проведет в колонии.

Нецелевое расходование бюджетных средств

Нецелевое расходование денег позволяет мошенникам выводить огромные суммы различными путями. К примеру, когда строился Центр контроля системы ГЛОНАСС, организаторы процесса увели из бюджета 250 миллионов рублей.

Следователи вскрыли немало подробностей: сначала выставлялась завышенная смета, затем разница выводилась через внедряемые в цепочки субподрядчиков компании-посредники. Из-за этого вышеупомянутый Центр контроля так и не достроили.

Вот еще пример - государственная компания «Курорты Северного Кавказа», 2013 год. Оказалось, что генеральный директор Ахмед Билалов наездил по заграничным командировкам на почти три миллиона рублей. А вместе с братом Магомедом Ахмед провернул любопытную аферу: госкомпания «Олимпстрой» заключила с подконтрольной братьям Билаловым организацией «Красная поляна» соглашение на строительство. Получив в кредит от Сбербанка больше миллиарда рублей, владельцы «Красной Поляны» положили эти деньги в банк, принадлежащий предприимчивым братьям. Этот банк и кредитовал стройку под серьезный процент.

И эта схема также применялась мошенниками при строительстве Восточного! В 2016 году ФГУП «Дальспецстрой» получило аванс от Роскосмоса - почти сорок миллиардов рублей. Потратив на необходимое примерно 6 миллиардов, «Дальспецстрой» разместил остаток в Газпромбанке. Затем из-за нехватки оборотных средств это же ФГУП набрало в этом же Газпромбанке кредитов, а гасило их... из авансированных средств.

Компании-однодневки

Эта схема не требует даже особой хитрости и юридической грамотности, поэтому она так популярна. Выводить деньги через «временно существующие» фирмы можно разными способами.

Эксперт РАН Дмитрий Гук приводит несколько основных вариантов действий мошенников. Во-первых, некая однодневная организация «N», не ведущая в действительности никакой деятельности, может участвовать в тендере на выполнение госконтракта. На деле эта организация - фирма-двойник компании, подконтрольной чиновникам, получающей в итоге контракт.

Во-вторых, тендер может выиграть сама организация «N», которая, получив финансирование, обналичивает деньги и расформировывается.

А вот и пример. В начале двухтысячных один из НИИ Минобороны присвоил около 13 миллионов рублей. Средства выделялись на проведение научных исследований, которые должны были выполняться сторонними организациями. Организации действительно были, но подставные, а исследованиями занимались сами сотрудники НИИ.

В-третьих, счета фирм-однодневок нередко используют для перечисления откатов чиновникам, например, за завышенную стоимость работ. То есть разницу переводят на счет, обналичивают и уже наличкой отдают, кому надо.

Через фирмы-однодневки из денег, выделенных на строительство космодрома Восточный, украли порядка 400 миллионов рублей.

Банк России борется с незаконным обналичиванием средств, ликвидируя банки, ведущие подозрительную деятельность. Теперь возможности фирм-однодневок стали значительно скромнее: по статистике ФНС, за последние лет десять доля не ведущих деятельности фирм сократилась с 70 до 7 процентов от всех зарегистрированных компаний, объем нелегальной обналички сократился раз в двадцать, возросла комиссия за обналичивание средств.

Другие схемы

То, что мы перечислили выше - наиболее часто встречающиеся схемы, которые отмечаются в львиной доле антикоррупционных расследований. Однако нередко раскрываются и случаи других путей обмана государства: неутомима фантазия нечистых на руку «приближенных к власти»! Вот, пожалуйста, как ловко устроили личное обогащение Алексей Кузнецов, бывший министр финансов Московской области, и его группа подельников.

Итак, стоит начать с того, что многие муниципальные образования московской области имели задолженности перед предприятиями ЖКХ МО. На протяжении трех лет (2005-2008 годы) «Кузнецов и компания» выкупали права на эти задолженности, а затем передали их банку. В свою очередь, банк потребовал выплаты с муниципалитетов.

Кузнецову и его группе перепало примерно 11 миллиардов рублей из бюджета страны. Следствию стало известно и об этой сумме, и о двухмиллионной растрате, совершенной Кузнецовым, который полностью признал свою вину.

А вот еще один чиновник с богатым воображением: Леонид Маркелов, экс-глава Марий Эл, ушедший в отставку в 2017 году. Некая региональная птицефабрика очень хотела получить субсидии из государственного бюджета, чтобы погасить проценты по ипотеке. Птицефабрика получила 5 миллиардов рублей, а Маркелов - 235 миллионов «в конверте».

Кстати, Маркелов оказался и липовым работодателем: на госслужбу он принял «сотрудников секретариата главы региона», коими, по факту, оказались его собственные охранники, получавшие зарплату из госбюджета.