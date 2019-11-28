Эксперт о санкциях США против ЧВК «Вагнера»: Был бы человек – а повод для санкций найдется

13:01

США обвинили Россию во вмешательстве в дела Ливии

Соединенным Штатам Америки лучше было бы помолчать, чем угрожать очередным пакетом санкций из-за каких-то нелепых домыслов. Такого мнения придерживается директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Он прокомментировал призыв США ввести ограничения в отношении ЧВК «Вагнера».

Накануне помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер заявил журналистам, что «военное вмешательство России» угрожает стабильности и безопасности Ливии.

«Соединенные Штаты привержены [обеспечению] спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии. Чтобы оно стало реальным, нам необходимы настоящие обязательства со стороны внешних действующих лиц, чтобы прекратить разжигание насилия», — сказал он.

На уточняющий вопрос одного из корреспондентов, что подразумевается под «военным вмешательством», Шенкер упомянул «группу Вагнера», которая, как сообщали некоторые либеральные СМИ безо всяких доказательств, помогают Ливийской национальной армии (ЛНА) в контртеррористической операции.

Также американский чиновник призвал и другие страны ввести ограничения, чтобы продемонстрировать заинтересованность в урегулировании ситуации в Ливии. Однако так до конца и не понятно, в отношении кого должны быть введены санкции.

«Никакой ЧВК «Вагнера» не существует — это собирательное наименование боевых групп, состоящих из россиян, не являющихся военнослужащими МО, - подчеркнул Родионов. - В российском законодательстве нет понятия ЧВК, так что рассматривать даже какую-то конкретную группу в таком качестве юридически нельзя, тем более, вводить против нее санкции».

Эксперт отметил, что ввести санкции против конкретных людей, безусловно, можно. Но возникает резонный вопрос – зачем?

«Вот, допустим, воюет такой Вася Пупкин — за идею, за деньги — неважно. Семья его живет в каком-нибудь Урюпинске, сам он если ездит за границу, то, как говорится в известном анекдоте, на танке — в ту же Сирию или Ливию. Разумеется, никаких зарубежных счетов у него нет. Ну, вводите санкции против Васи, вперед. Тут, главное, сказать, а не сделать, в очередной раз обвинить Россию в дестабилизации руками каких-то ЧВК. Но тут США следовало бы язычок то прикусить», — добавил Родионов.

Другое дело, что под такие «пляски» можно незаметно протолкнуть санкции в отношении какого-нибудь бизнесмена или политика, близкого к российским властям. Якобы они финансируют ЧВК и так далее. Впрочем, для этого нет нужды доказывать существование боевой группы или приводить какие бы то ни было доказательства, достаточно поднять шум и подвести ограничения под какую-нибудь расплывчатую формулировку вроде «злонамеренной деятельности».

«Был бы человек — а повод для санкций найдется», — иронично подытожил Дмитрий Родионов.

