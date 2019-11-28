Проект ШАО «Ожидание вечности» (сингл)

Исполнитель: Проект ШАО, Название: ««Ожидание вечности», Стиль: панк-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Покинув «Теплую Трассу», Леонид «Шао» Веремьянин столкнулся при создании собственного материала с отсутствием песенных текстов. Проблема была решена довольно быстро, ведь к его услугам был весь богатый арсенал русской поэзии с её напряжённым богоискательством. Три образчика обнародованы на пилотном сингле «Проекта ШАО» «Ожидание вечности».

Всё песни звучат по-разному, а в идейном плане объединены предвкушением Царствия Небесного. «Колыбельная» на стихи Кайсына Кулиева парадоксальным образом не усыпляет а будит. Для этого задействованы блестящие, как лезвия, постпанковые гиnарные соло и требовательные хоровые подпевки «эй-эй».

«Берег», в основу которого положено стихотворение Глеба Горбовского – самый тихий трек сингла. Звучит он под акустическую гитару, и это правильно, потому что метафизическая насыщенность стихов буквально зашкаливает. А Шао делает на них акцент интонационными средствами, произнося в финале фразу «нет ничего на этом берегу» с нажимом то на «ничего», то на «этот».

Самой изысканной аранжировки удостоилась «Не надо» на стихи екатеринбуржца Бориса Рыжего. Помимо забойной панковской гитары, здесь звучит гармонь, словно напоминая об одном из главных хитов «ТТ» «Парус» («хорошо, подлецу, п… под эту гармонь»). Учитывая, что через год после написания этого стихотворения Борис Рыжий покончил с собой, эта ассоциация кажется не такой уж шальной. Но Шао оставляет место надежде, заменяя присущую тексту депрессивность стремлением избавиться от лишнего, чтобы войти в Вечность налегке.

