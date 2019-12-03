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В Кремле придумали новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму

13:04 3.12.2019
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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К выборам в Госдуму 2021 года может быть допущено больше малых партий, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, данная инициатива обсуждается на совещаниях у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.

Предполагается, что допущенные к выборам малые партии не наберут необходимых 5% и в Думу не пройдут, но их голоса тогда достанутся партиям, которые этот барьер преодолели. В частности, это может помочь "Единой России" обеспечить конституционное большинство. Предположительно, по спискам ЕР может получить 35–40% и выиграть в трех четвертях округов. Перераспределение мандатов добавит ЕР еще голосов.

Как отмечает издание, этим маленьким партиям помогут собрать подписи, но внесистемной оппозиции - например, сторонникам Алексея Навального, - такая поддержка оказана не будет.

Сейчас право принять участие в выборах имеют 52 партии, 13 из них собирать подписи не нужно. Остальным нужно собрать 200 тыс. подписей.

Как пишет издание, на выборах в 1995 году 49,5% голосов досталось партиям, которые не прошли в Думу. В результате партии, которые преодолели барьер, практически удвоили число мандатов.

В последних думских выборах в 2016 году участвовали 14 партий. Те, кто в парламент не прошел, получили 13,1%. Благодаря этому "Единая Россия" получила дополнительные 18 мест, КПРФ и ЛДПР — по пять, "Справедливая Россия" — два.

Темы: Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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03.12.2019, 17:04
Гость: 2021:

В какой уже раз простофиля-народ
Неужто опять ПЖВ изберёт,
Мошенницу здравому смыслу на диво
По-прежнему взвалит себе на загривок?
03.12.2019, 16:59
Гость: Ссссс!!!!!!

Кремль стремится любыми способами закрепить удавку на нашей шее,и пока ему это вполне удается.Доколе?
Партия ЕР голосует сама за себя,больше нет у нее электората,зато есть тысячи способов правильного подсчета голосов.Вы голосовали против?Да плевать на твой голос,они на него отвечают тысячным вбросом,каруселью.Вы думаете почему на базарах ярмарках нет сегодня каруселей,Да потому что от карусели у правящей партии со времени последних выборов голова продолжает крутиться и подташнивает.
03.12.2019, 16:45
Гость: петя

Да они вроде бы и сами управляются... у нас всегда 75%, план выполняется строго))) невзирая на явку и опросы населения.
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