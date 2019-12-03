В Кремле придумали новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму

13:04

К выборам в Госдуму 2021 года может быть допущено больше малых партий, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, данная инициатива обсуждается на совещаниях у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.

Предполагается, что допущенные к выборам малые партии не наберут необходимых 5% и в Думу не пройдут, но их голоса тогда достанутся партиям, которые этот барьер преодолели. В частности, это может помочь "Единой России" обеспечить конституционное большинство. Предположительно, по спискам ЕР может получить 35–40% и выиграть в трех четвертях округов. Перераспределение мандатов добавит ЕР еще голосов.

Как отмечает издание, этим маленьким партиям помогут собрать подписи, но внесистемной оппозиции - например, сторонникам Алексея Навального, - такая поддержка оказана не будет.

Сейчас право принять участие в выборах имеют 52 партии, 13 из них собирать подписи не нужно. Остальным нужно собрать 200 тыс. подписей.

Как пишет издание, на выборах в 1995 году 49,5% голосов досталось партиям, которые не прошли в Думу. В результате партии, которые преодолели барьер, практически удвоили число мандатов.

В последних думских выборах в 2016 году участвовали 14 партий. Те, кто в парламент не прошел, получили 13,1%. Благодаря этому "Единая Россия" получила дополнительные 18 мест, КПРФ и ЛДПР — по пять, "Справедливая Россия" — два.