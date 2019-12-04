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«Конкорд» отправил в редакции «Эха», «Открытых медиа» и «Интерфакса» по ящику говяжьих консервов

19:33 4.12.2019
Фото с сайта ru.depositphotos.com

Пресс-служба «Конкорда» дала ответ на вопросы журналиста

На запрос корреспондента ИА «Интерфакс» Андрея Меньшикова в компанию «Конкорд» пресс-служба предприятия подготовила нетривиальный ответ, направив не только сообщение об официальной позиции производителя, но и разослав в несколько редакций по коробке тушенки собственного изготовления.

Ранее Меньшиков пытался узнать правда ли, что при обеспечении питанием Псковского военного гарнизона были нарушены технические регламенты (часть 1 статьи 14.43 КоАП) на консервированную продукцию производства компании «Конкорд». Также сотрудник «Интерфакса», в связи с иском Псковской военной прокуратуры к производителю, направленным в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, просил уточнить, собираются ли представители компании оспаривать его в суде.

На вопросы журналиста в пресс-службе «Конкорда» ответили, что компания не занимается продовольственным обеспечением военных частей. Однако в некоторые из них может поступать тушенка, произведенная на предприятии, поскольку консервы из говядины высшего сорта приобретают оптовики.

Консервированная мясная продукция изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 32125-2013, согласно которым вес мясных кусочков должен быть не менее 30 гр.

«В отобранной для экспертизы 11.09.2019 г. банке тушеной говядины высшего сорта после термической обработки были установлены несоответствия в размере 10% от общего объема: был обнаружен кусочек весом 27,3 грамма и кусочек весом 28,5 грамма, а также кусочки весом 31,1 грамма, 30,4 грамма, 33,7 грамма и 35,2 грамма», - разъяснили представителю прессы суть выявленного несоответствия.

Чтобы впредь вокруг иска военной прокуратуры Псковского гарнизона не возникало ненужных провокаций и сомнений, компания предложила журналистам удостовериться в качестве производимого продукта. Для этого в редакции «Интерфакса», «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, «Открытых медиа» Михаила Ходорковского, и публицисту Дмитрию Пучкову направили по коробке тушенки из говядины высшего сорта, произведенной «Конкордом».

Темы: В России
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