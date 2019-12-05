23:10

Ситуация вокруг качества продукции предприятия «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина получила новый виток

Ранее появилась информация о том, что в результате проведенной экспертизы Военная прокуратура Псковского гарнизона обнаружила несоответствие ГОСТу в тушеной говядине, произведенной «Комбинатом питания «Конкорд».

Согласно стандартам, кусочки мяса в тушенке должны весить не менее 30 гр. Однако пара кусочков не дотянула пару грамм до норматива, что и послужило обращением в Арбитражный суд Санкт-Петербурга. Заседание назначено на конец декабря. Редакция «Страны советов» будет и дальше следить за развитием ситуации.

В ответ на запрос журналиста «Интерфакса» в пресс-службе компании «Конкорд» пояснили, что предприятие не осуществляет прямые поставки продукции в военные части, однако работает с оптовиками.

Незначительные нарушения вызвали бурную реакцию СМИ, подчиненных опальному олигарху Михаилу Ходорковскому. Чтобы русофобские издания прекратили спекулировать на теме качества продукции «Конкорд», производитель питания направил консервы с тушенкой высшего качества в редакции «Эха Москвы», «Открытых медиа» Ходорковского, а также «Интрефаксу» и блогеру Дмитрию Пучкову.

Однако получатели из «МБХ-медиа» пренебрегли подарком Пригожина, не оценив по достоинству качество продукта. Более того, главред Вероника Куцыло, выставила ящик на улицу и послала курьера «в задницу».

Учитывая вороватое прошлое Ходорковского, в «Стране советов» посчитали, что взять тушенку отказались исключительно из-за того, что ее нельзя продать. Ведь на каждой банке тушеной говядины «Конкорда» можно заметить надпись «не для продажи». И хотя Ходорковский сколотил состояние на спекуляции ворованным, тут такой номер не пройдет. Сотрудники выставили ящик за дверь, боясь огласки.

Правда, по сравнению с похищенными активами Ходорковского в 90-е годы, банки с тушенкой просто мелочь. Конечно, Ходорковский прекрасно вжился в роль «вороватого прапорщика», только благодаря компании «ЮКОС» украл он не меньше 50 млрд долларов.

Поэтому его не заинтересовал такой «незначительный» подарок. Помоечные СМИ Ходорковского призваны раздувать необоснованные претензии, а не объективно освещать события. Поэтому они даже не захотели лично и бесплатно оценить высокое качество продукции «Конкорд».