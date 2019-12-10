Шамана Габышева снова задержали по дороге в Москву

16:04

Шаман Александр Габышев, шедший в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», был задержан в Якутии 10 декабря 2019 года.

«Во вторник Габышев и несколько его соратников были задержаны на территории Якутии. Для этого правоохранители привлекли несколько полицейских экипажей», - заявил ТАСС координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. При этом он не уточнил, на каком основании было произведено задержание шамана и его единомышленников. Зачем и куда его увезли, пока также неизвестно.

На Москву Габышев повторно вышел два дня назад. В настоящее время он не находится под подпиской о невыезде и «не ограничен никакими мерами», - заявил правозащитник.

«Вся Россия за меня, простые люди все за меня. Я буду идти со своим мнением, хоть миллиард будет передо мной сторонников Путина, хоть вся Земля за него будет. <...> Мне главнее веление бога», - сказал Габышев.

При этом Габышев отмечал, что поход носит исключительно мирный характер – «ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется».

Напомним, шамана впервые задержали 19 сентября на федеральной трассе М-53 «Байкал» в Бурятии. Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел».