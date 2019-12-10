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Шамана Габышева снова задержали по дороге в Москву

16:04 10.12.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Шаман Александр Габышев, шедший в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», был задержан в Якутии 10 декабря 2019 года.

«Во вторник Габышев и несколько его соратников были задержаны на территории Якутии. Для этого правоохранители привлекли несколько полицейских экипажей», - заявил ТАСС координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. При этом он не уточнил, на каком основании было произведено задержание шамана и его единомышленников. Зачем и куда его увезли, пока также неизвестно.

На Москву Габышев повторно вышел два дня назад. В настоящее время он не находится под подпиской о невыезде и «не ограничен никакими мерами», - заявил правозащитник.

«Вся Россия за меня, простые люди все за меня. Я буду идти со своим мнением, хоть миллиард будет передо мной сторонников Путина, хоть вся Земля за него будет. <...> Мне главнее веление бога», - сказал Габышев.

При этом Габышев отмечал, что поход носит исключительно мирный характер – «ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется». 

Напомним, шамана впервые задержали 19 сентября на федеральной трассе М-53 «Байкал» в Бурятии. Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел».

Темы: Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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10.12.2019, 22:17
Гость: А.С. Пушкин

Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
10.12.2019, 22:16
Гость: А что,

а вдруг?
10.12.2019, 22:08
Гость: demos

Щаман, конечно, молодец, но надеяться всей страной только на одного человека...Всем надо выходить, чтобы изгнать эту нечисть.
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