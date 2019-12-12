Что нужно знать о ЕГЭ

15:12

Много лет назад выпускники школ сдавали вступительные экзамены в стенах учебного заведения, в котором они планировали продолжить учебу

Что касается нашего времени, то вступительные экзамены были заменены ЕГЭ. Это Единый Государственный Экзамен, на основании результатов которого можно быть зачисленным в любой колледж, институт, техникум или университет на территории страны. Чтобы сдать его на высокий балл, необходимо основательно подготовиться к предстоящему испытанию. Включает в себя подготовка к ЕГЭ занятия с репетиторами по обязательным и выбранным предметам.

Обязательные предметы и предметы по выбору

Обязательных предмета три:

- русский язык;

- математика;

- иностранный язык.

Они основополагающие. По русскому языку требуется набрать не менее 36 баллов, а по математике - 24 балла. Что касается английского языка, то тут минимальный балл пока что не определен. Все дело в том, что данный предмет становится обязательным только с 2020 года. Список выборочных дисциплин состоит из перечня в 8 позиций. Это история, физика, химия, информатика, география и другие. Сделать акцент рекомендуется в пользу тех, которые требуются в выбранном учреждении. Допустим, если абитуриент планирует стать инженером в строительстве, то для зачисления в технический ВУЗ он должен сдать, помимо основных предметов, еще и физику. При желании можно пройти испытания по любому количеству выборочных дисциплин.

Особенности процедуры проведения ЕГЭ

Сдача Единого Государственного Экзамена проходит в конце весны и в начале лета. Особенности процедуры проведения данного испытания следующие:

- прибыть на экзамен нужно с черной гелиевой ручкой, специальным пропуском и паспортом. Более брать с собой ничего нельзя. Если человек нуждается в лекарствах, то ему следует сообщить заранее об этом куратору;

- длительность каждого экзамена составляет чуть менее 4-х часов. В целом этого времени предостаточно для того, чтобы справиться со всеми заданиями;

- задания по предмету представлены 3-х типов. Это "A", "B" и "C". Наиболее сложными являются задания из категории "C";

- в случае не сдачи одного предмета можно попробовать его пересдать в этом же году. Если низкий балл был получен по двум дисциплинам, то повторная сдача допускается только на следующий год. В случае неудачи по всем испытаниям школьник получает справку об окончании школы.

Результаты испытаний можно отправить в несколько учреждений.