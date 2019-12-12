Депутаты посмотрели на природу через прицел

23:25

Госдума приняла резонансный закон, фактически разрешающий отстрел диких животных прямо в вольерах

Противники закона говорят, что Россию хотят превратить в африканскую страну времен первобытного колониализма

Фото с сайта Pixabay.com

Законопроект о так называемой «вольерной охоте» сумел заручиться в среду поддержкой в Госдуме при рассмотрении в первом чтении. Резко против выступили только депутаты из «Справедливой России», которые назвали идею антигуманной. Парламентарии из других фракций предпочли уклониться от публичной критики новых норм, но пока их обсуждали, в зале, тем не менее, стоял гул возмущенных голосов.

По-человечески действительно тяжело понять, каким черствым должно быть сердце, чтобы гоняться с ружьем за оленями и кабанами и отстреливать их не в условиях дикой природы и поиска пищи, а, по сути, на огороженном лесном участке и просто ради забавы, чтобы выплеснуть адреналин.

Между тем, именно к этому, судя по всему, и сводится новый закон — к разрешению охоты на диких животных в искусственных условиях. Идею позаимствовали у других стран, где таким образом, помимо зарабатывания денег, якобы еще и поддерживают численность популяции разных видов. Но вице-спикер Госдумы от «Справедливой России» Ольга Епифанова утверждает, что авторы этого законопроекта, среди которых, между прочим, числятся депутаты Владислав Резник и Николай Валуев, «откровенно лгут». «Действительно, во многих странах в вольерах-питомниках разводят зверей, хотя намного больше — птиц. Но их выращивают и выпускают в охотничьи угодья, а не „охотятся“ прямо в вольерах, поэтому авторы проекта и умалчивают в данной части о добыче. После выпуска зверей в охотугодьях должно пройти минимум четыре месяца до начала охоты», — заметила Епифанова.

По ее мнению, кто-то в России просто захотел превратить новый вид развлечения в весьма прибыльный бизнес. Как следует из самого законопроекта, охоту разрешат в вольере, площадь которого должна составлять не менее 50 гектар. Охотник должен будет получить так называемую путевку, дающую ему право отстреливать животных, причем неясно, сколько он будет иметь право убить за один «сеанс».

В прошлом году в России 183 охотпользователя содержали диких животных в 236 вольерах и ограждениях. В частности, там насчитывалось около 20 тысяч оленей, 10 тысяч кабанов, 5 тысяч косуль и 3 тысячи ланей, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев заверил, что в новой редакции законопроект, который переписывали уже пару раз, «отвечает на все риски». «Так, четко прописан вопрос собственности на охотничьи ресурсы (животных, — „Росбалт“) и не может случиться так, что в такие условия (вольерные) попадут дикие животные без какого-либо разрешения», — гарантировал депутат.

«Это будет не охота, а забой животных, давайте уж называть вещи своими именами!», — возмутился «эсер» Олег Нилов. Но ему ответили, что он перепутал «бульдога с носорогом». Так, единоросс Владислав Резник пообещал, что на пятидесяти гектарах будут охотиться разве что на фазанов, а для крупных животных огородят тысячи гектар. А чтобы охотники не сгоняли со всего леса диких животных в вольер, чтобы их там отстреливать, депутаты прописали в законе право собственности на животных, сообщил Николаев. «Как его подтвердить, давайте подумаем ко второму чтению», — предложил депутат. Но в зале раздались смешки насчет того, что каждому кабану придется выдать по паспорту.

«Основная задача этого законопроекта — это обеспечение воспроизводства охотничьих ресурсов», — настаивали в «Единой России», благодаря которой и удалось одобрить этот законопроект. Но «эсер» Анатолий Грешневиков заявил, что новые нормы продавило охотничье лобби, которое, по его словам, серьезно усилились в последнее время не только в Госдуме, но и в Совфеде. «То их Красная книга не устраивает и они хотят ее выхолостить, то им удалось узаконить притравочные станции — недавно показывали, как там мордуют и издеваются над бедными животными», — рассказал депутат.

Новый закон он считает «вызовом гуманизму». «Как же измельчал охотник, если ему надо охотиться в вольере. Старый опытный охотник — это следопыт, он состязается, он знает повадки диких животных, а в замкнутых вольерах прибить бедное животное легко. Так что этой убой, это живодерство! Ну, вырастили вы животных, так отпустите их», — попросил Грешневиков.

Он же рассказал о своей недавней встрече с русским путешественником Федором Конюховым, которого, по его признанию, везде стыдят за то, что в России «мордуют китов и дельфинов». «А теперь давайте узаконим в вольере убийство беззащитных животных», — посетовал Грешневиков.

«Теперь охотники будут состязаться с зайцами!», — недовольно пробурчали уже после голосования и в президиуме, где заседает думское руководство. Епифанова же сказала, что с принятием этого законопроекта Россию «толкают в статус африканской страны времен первобытного колониализма — отстойника, куда ехали из Европы пострелять по крупным животным для самоутверждения, и чтобы потом кичиться друг перед другом в своих клубах».

Автор: Елена Земскова