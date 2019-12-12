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Губернатор Иркутской области написал заявление об отставке

17:36 12.12.2019
Левченко Сергей Георгиевич. Фото Alex554322 с сайта wikimedia.org
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке. Врио губернатора станет помощник президента Анатолий Серышев (выходец из ФСБ, до перехода в Кремль работал заместителем руководителя ФТС).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к региональным властям источники.

Левченко являлся губернатором Иркутской области с 2015 года. На выборах 2015 года он обошел кандидата от «Единой России», получив 56,39%.

В текущем году его работа подверглась критике из-за того, как в регионе проводилась ликвидация последствий стихийных бедствий. В частности, речь идет о паводке в 2019 году, который стал одним из сильнейших за последнее время. Ущерб от него оценивался МЧС в 29 млрд руб., властями региона - в 31 млрд руб.

Летом текущего года местные власти пришли к выводу, что не менее 3500 домов не подлежат восстановлению.

На фоне этих событий близкие к администрации президента собеседники РБК рассказали, что в Кремле обсуждают отставку Левченко, а Владимир Путин неоднократно критиковал власти области за неэффективную ликвидацию последствий наводнения. 

Несмотря на события лета 2019 года, Левченко собирался пойти на второй срок в 2020 году. По его словам, при нем область добилась таких результатов, «каких еще не было в новейшей истории Иркутской области».

Также он отмечал, что «регион в этом году столкнулся с очень масштабным бедствием. Подобного не было в нашей истории. Пострадали десятки тысяч человек, и, естественно, при таких масштабах будут недовольные. И не один, и не два. Но это все равно частные случаи, которые некоторые журналисты пытаются выдавать за общую картину. Очень печально, что эта трагедия начинает использоваться в политических целях».

Темы: Иркутская область
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Комментарии читателей
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13.12.2019, 04:26
Гость: бп-320

губернатора съели . не потому что он плохой и хуже других .просто он не из той партии .Так что экономическим саботажем . постоянными наездами путинская власть сделала своё дела .А на людей ИМ наплевать
13.12.2019, 02:15
Гость: Владимир

В противостоянии губернатора и региональных едросовских элит стороной оставили народ. Который в 2015 сделал свой выбор, не столько за Левченко, сколько против региональных властей. Спасибо отставнику хотя бы за короткую передышку. Теперь противостояние возвращается напрямую - народ и все те же. Ожидается резкая смена тона СМИ, на картинке ТВ дела в области сразу пойдут в гору.
13.12.2019, 01:43
Гость: Слабаки они, эти коммунисты

Ему дали деньги на ликвидацию наводнения, а где результаты? Болтуны они, коммунисты. Брешут, как Грудинин.
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