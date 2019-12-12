Губернатор Иркутской области написал заявление об отставке

17:36

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке. Врио губернатора станет помощник президента Анатолий Серышев (выходец из ФСБ, до перехода в Кремль работал заместителем руководителя ФТС).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к региональным властям источники.

Левченко являлся губернатором Иркутской области с 2015 года. На выборах 2015 года он обошел кандидата от «Единой России», получив 56,39%.

В текущем году его работа подверглась критике из-за того, как в регионе проводилась ликвидация последствий стихийных бедствий. В частности, речь идет о паводке в 2019 году, который стал одним из сильнейших за последнее время. Ущерб от него оценивался МЧС в 29 млрд руб., властями региона - в 31 млрд руб.

Летом текущего года местные власти пришли к выводу, что не менее 3500 домов не подлежат восстановлению.

На фоне этих событий близкие к администрации президента собеседники РБК рассказали, что в Кремле обсуждают отставку Левченко, а Владимир Путин неоднократно критиковал власти области за неэффективную ликвидацию последствий наводнения.

Несмотря на события лета 2019 года, Левченко собирался пойти на второй срок в 2020 году. По его словам, при нем область добилась таких результатов, «каких еще не было в новейшей истории Иркутской области».

Также он отмечал, что «регион в этом году столкнулся с очень масштабным бедствием. Подобного не было в нашей истории. Пострадали десятки тысяч человек, и, естественно, при таких масштабах будут недовольные. И не один, и не два. Но это все равно частные случаи, которые некоторые журналисты пытаются выдавать за общую картину. Очень печально, что эта трагедия начинает использоваться в политических целях».