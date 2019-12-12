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В Краснодарском крае разбился вертолет одной из силовых структур

10:47 12.12.2019
Ми-28 на МАКС-2007. Фото с сайта wikimedia.org
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В Краснодарском крае пропал вертолет Ми-28 одной из силовых структур.

Связь была потеряна вскоре после вылета из города Кореновска. Позднее вертолет был найден разбившимся у станицы Платнировская в двух километрах от кореновского аэродрома.

На борту находились два члена экипажа (заместитель командира полка по летной подготовке и командир эскадрильи), оба они погибли, сообщает Интерфакс.

Причиной катастрофы, по предварительной версии, стал сильный туман в районе аэродрома.

На место крушения Минобороны отправило комиссию главного командования ВКС.

В Южном военном округе приостановлены полеты вертолетов Ми-28 до выяснения причин крушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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12.12.2019, 15:15
Гость: Доктор Пилюлькин

Нам ненавистны тиранов короны
Нам по по душе спецпайки от райкомов
12.12.2019, 15:11
Гость: Иван Иваныч

Мягкая кубанская земля им пухом. Спите спокойно воины. Что касается ми-28, то он строгий к пилотированию и надо поднимать вопрос. И количество аварий с ним больше всего в Сирии.
12.12.2019, 14:55
Гость: Вы пропустили

третий, самый важный, куплет "Варшавянки" (рус.текст Г.Крыжановского):

Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа-страдальца мы чтим.
Кровью народной залитые троны
Мы кровью наших врагов обагрим.
Месть беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам трудящихся масс,
Мщенье и смерть всем царям-плутократам,
Близок победы торжественный час!
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