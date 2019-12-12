В Краснодарском крае разбился вертолет одной из силовых структур

10:47

Ми-28 на МАКС-2007. Фото с сайта wikimedia.org

В Краснодарском крае пропал вертолет Ми-28 одной из силовых структур.

Связь была потеряна вскоре после вылета из города Кореновска. Позднее вертолет был найден разбившимся у станицы Платнировская в двух километрах от кореновского аэродрома.

На борту находились два члена экипажа (заместитель командира полка по летной подготовке и командир эскадрильи), оба они погибли, сообщает Интерфакс.

Причиной катастрофы, по предварительной версии, стал сильный туман в районе аэродрома.

На место крушения Минобороны отправило комиссию главного командования ВКС.

В Южном военном округе приостановлены полеты вертолетов Ми-28 до выяснения причин крушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.