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СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

12:35 12.12.2019
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) направили президенту РФ Владимиру Путину предложения с новыми правилами изъятия из семьи ребёнка или родителя.

Документ был разработан Фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Авторы инициативы предлагают ориентировать органы опеки на помощь семье в преодолении кризиса, устранение угрозы и возврат ребёнка родителям, пишет РБК. Сейчас Семейный кодекс предусматривает только возможность подать иск о лишении родительских прав — в нём ничего не сказано о помощи семье.

«Нормы по изъятию родителя сейчас нет, и даже когда мы пытаемся выселить из квартиры родителя-алкоголика, лишенного прав, суды отказывают в принудительном выселении», — пояснила замглавы комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина.

Изъятие ребенка предлагается сделать крайней мерой. Если ее все же пришлось применить, ребенка рекомендуется отправлять не в детский дом, а к родным и близким семьи; если их нет, то во временную приемную семью.

Президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская в начале 2019 года начала привлекать внимание правоохранительных органов к ситуации, в которой оказалась пятилетняя девочка из Москвы, всю жизнь прожившая в клинике «Мать и дитя». Родители поместили ее туда, потому что мать была уверена, что девочка смертельно больна. Врачи говорят, что это не так.

Темы: Борьба за права человека в России, Дети без родителей и проблема усыновления в России, Дети, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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12.12.2019, 21:43
Гость: 囧

Власть она от кого, от народа или от либервльной тусовки подкармливая Соросом?
12.12.2019, 17:55
Гость: Депутат от Единой России

По решению суда - может.
12.12.2019, 17:48
Гость: Балбес

При том беспределе , что творят чиновники- коррупционеры , менты и воры это выльется в очередной произвол о отношении к инакомыслящим. Так не бывает, что тут можно блюсти права и закон, а тут нет, всё цепляется одно за другое...вернее бывает, только у балбесов.
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