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В Кузбассе мать и сын получили сроки за использование рабского труда

09:16 13.12.2019
Тюрьма
© KM.RU, Алексей Белкин
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Мариинский городской суд (Кузбасс) вынес приговор двум местным жителям, которые использовали в качестве раба психически больную девушку.

58-летняя жительница и ее 27- летний сын получили 4 года и 3 года и 6 месяцев соответственно. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.

Согласно информации на сайте прокураторы, в 2015 году подсудимые использовали в течении 3,5 месяцев рабский труд молодой девушки. Чтобы заставить работать, у нее забрали паспорт, также в отношении потерпевшей применялось психическое насилие и физическое насилие (избивали различными предметами).

В ходе судебного заседания подсудимые свою вину отрицали.

Темы: Россия
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13.12.2019, 09:26
Гость: Как раб

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