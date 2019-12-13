В Кузбассе мать и сын получили сроки за использование рабского труда

09:16

Мариинский городской суд (Кузбасс) вынес приговор двум местным жителям, которые использовали в качестве раба психически больную девушку.

58-летняя жительница и ее 27- летний сын получили 4 года и 3 года и 6 месяцев соответственно. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.

Согласно информации на сайте прокураторы, в 2015 году подсудимые использовали в течении 3,5 месяцев рабский труд молодой девушки. Чтобы заставить работать, у нее забрали паспорт, также в отношении потерпевшей применялось психическое насилие и физическое насилие (избивали различными предметами).

В ходе судебного заседания подсудимые свою вину отрицали.