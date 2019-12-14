Более 10 тыс. российских школ отказались от мобильных телефонов на уроках

15:19

Каждая четвертая школа в России последовала рекомендации министерства просвещения, Роспотребнадзора, Рособрнадзора и ограничила пользование мобильными телефонами во время учебного процесса. Об этом в интервью «Российской газете» заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«...Мы никого не заставляли это делать, образовательная организация сама принимала решение. И сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ - то есть примерно каждая четвертая - выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», — сказала глава ведомства в интервью «Российской газете».

Несколько российских регионов довели показатель до 100% - это Ингушетия, Северная Осетия и Белгородская область.

Ольга Васильева упомянула в этой связи социологичесикй опрос на тему отношения россиян к использованию мобильных телефонов в школах, проведенный летом этого года. По его результатам, 61% школьников, 89% родителей, и 90% учителей выступили за отказ от мобильных телефонов на уроках.