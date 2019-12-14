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Путин внес законопроект о присвоении звания «город трудовой доблести»

17:39 14.12.2019
Владимир Путин
© KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», говорится на сайте Госдумы.

«Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — сказано в документе.

Онованием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 – 1945 годах. Согласно проекту, ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие указанных оснований, будет рассматриваться Российским организационным комитетом «Победа».

Темы: Государственная Дума РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.12.2019, 01:32
Гость: демагог

В России исторически город трудовой доблести Воркута, но его население необхлдимо пополнить членами ЕР.
15.12.2019, 01:27
Гость: считаю не Правильным..

Верно, ВСЯ СТРАНА кровью и потом...
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
В Тверской области есть курортно-водяной город Кашин, там гитлеровцев не было, а город четверть населения фронту отдал безвозвратно... И не имеет никакого статуса!
14.12.2019, 23:32
Гость: ABCD

На заборе тоже много чего написано. Но по всей видимости написанная в США "наша" конституция для "них" не указ.
Сегодня добрый надёжа царь внес законопроект о присвоении звания «город трудовой доблести». Типа "герой капиталистического труда". Кто больше всех сдаст налогов -тот получит бумажную почётную грамоту, по принципу "хочешь футболку с путиным в подарок? Сдай налоги на 10 лет вперёд".
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