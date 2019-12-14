Путин внес законопроект о присвоении звания «город трудовой доблести»

17:39

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», говорится на сайте Госдумы.

«Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — сказано в документе.

Онованием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 – 1945 годах. Согласно проекту, ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие указанных оснований, будет рассматриваться Российским организационным комитетом «Победа».