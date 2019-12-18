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Песков назвал одно из главных событий уходящего года

16:46 18.12.2019
Песков
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Предстоящее открытие железнодорожной части Крымского моста является одним из главных событий уходящего года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очень важно - это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост», - цитирует Пескова «РИА Новости».

Песков также считает, что главными для страны должны стать события, которые связаны с ее развитием или новыми процессами.

Напомним, автомобильная дорога по мосту через Керченский пролив была открыта в мае прошлого года, а запуск регулярных пассажирских перевозок намечен на декабрь текущего года. Первые поезда должны отправиться в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря.

Стоимость билетов начнется от 2900 рублей за поездку из Москвы в Симферополь и от 3500 рублей за билет из Петербурга в Севастополь.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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18.12.2019, 21:45
Гость: Таисия- О "главном событии года"

Отлично:Железнодорожную часть Крымского моста открываем и процентную ставку до 6.25% снижаем.Россия вперёд!
18.12.2019, 20:51
Гость: Гость

А еще важнейшее событие что дочурка Пескова в этом году попиарилась в Парыже на желтых жилетах. Песковский начальник как - то сказал "Хотите как в Парыже?" Дочурка пескова хочет.
18.12.2019, 20:46
Гость: Гость

У бандерлогов хозяева в Израиле. И самые щирые вышиванщики - все кошерные.
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