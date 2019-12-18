Песков назвал одно из главных событий уходящего года

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Предстоящее открытие железнодорожной части Крымского моста является одним из главных событий уходящего года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очень важно - это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост», - цитирует Пескова «РИА Новости».

Песков также считает, что главными для страны должны стать события, которые связаны с ее развитием или новыми процессами.

Напомним, автомобильная дорога по мосту через Керченский пролив была открыта в мае прошлого года, а запуск регулярных пассажирских перевозок намечен на декабрь текущего года. Первые поезда должны отправиться в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря.

Стоимость билетов начнется от 2900 рублей за поездку из Москвы в Симферополь и от 3500 рублей за билет из Петербурга в Севастополь.