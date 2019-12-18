Генштаб РФ заявил о подготовке НАТО к крупномасштабному военному конфликту

10:30

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов заявил о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту.

По его словам, на это указывают учения альянса в странах Балтии, Польше, акваториях Черного и Балтийского морей. Он также отметил усиление военной активности и увеличение интенсивности учений, сценарии которых «указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», - цитирует Герасимова «Красная звезда».

При этом Герасимов отметил, что в настоящее время не существует предпосылок для возникновения крупномасштабной войны, но есть риски «кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба».

Начальник Генштаба также подчеркнул, что «в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника», а НАТО активно продвигает тезис о «российской военной угрозе», трактуя любые действия по обеспечению безопасности как «угрозу миру».