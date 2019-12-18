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Генштаб РФ заявил о подготовке НАТО к крупномасштабному военному конфликту

10:30 18.12.2019
Герасимов
Валерий Герасимов. Фото: Минобороны РФ
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов заявил о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту. 

По его словам, на это указывают учения альянса в странах Балтии, Польше, акваториях Черного и Балтийского морей. Он также отметил усиление военной активности и увеличение интенсивности учений, сценарии которых «указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», - цитирует Герасимова «Красная звезда».

При этом Герасимов отметил, что в настоящее время не существует предпосылок для возникновения крупномасштабной войны, но есть риски «кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба».

Начальник Генштаба также подчеркнул, что «в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника», а НАТО активно продвигает тезис о «российской военной угрозе», трактуя любые действия по обеспечению безопасности как «угрозу миру».

Темы: Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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18.12.2019, 14:49
Гость: stalker

Хороший вопрос. Еще не ясно кого надо больше бояться ? "Активности" НАТО у наших границ или "активности" этих "крыс" в нашей стране ?
18.12.2019, 14:47
Гость: stalker

Так "крысы" не с пустыми руками бегут. И гражданство свое за рубежом за счет инвестиций, вложенных в эти страны, покупают. А за границей не столь привередливы. Им происхождение денег не важно. Главное чтобы оно у них в банках оказалось.
18.12.2019, 14:37
Гость: хорошо

пелось в песне. А на деле раздавали палки, с прикрученными проволокой штуками, чтобы с ними шли в бой и оружие себе добывали. Убавь градус пафоса.
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