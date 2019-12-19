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На пресс-конференцию Путина люди пришли не с пустыми руками

11:05 19.12.2019
Путин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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В пресс-конференции Владимира Путина примут участие почти 2000 человек, многие из которых пришли не с пустыми руками.

Так, болгары принесли с собой икону, которую хотят подарить президенту, а представитель Мордовии взял с собой национальный музыкальный инструмент - особую дудку, которую также намерен подарить Путину. По легенде, этот инструмент собирает все народы для поддержки на ней играющего.

Еще одной участницей пресс-конференции является женщина, которая принесла в подарок президенту валенки с российским флагом, сообщает «Российская газета».

Также отмечается, что организаторы пресс-конференции разослали всем аккредитованным участникам письма, в которых просили не использовать плакаты размером более формата А4 (отдельным людям все же разрешили проносить А3), но некоторые проигнорировали данную просьбу и принесли с собой огромные полотна, сродни баннерам. 

Это привело к тому, что некоторым журналистам пришлось прямо у входа разрезать свои плакаты подручными средствами до нужного размера. Так, плакат «Аврора», например, достаточно быстро лишился из-за этого изображения корабля.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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19.12.2019, 15:30
Гость: World - дудка

)))))))
Оле-Лукойе.
Это что бы по карманам шарить.......
19.12.2019, 14:40
Гость: Евгений В

Это уже полный и окончательный маразм.
Я, правда, к счастью этого не увижу, поскольку ни когда не смотрю и не слушаю, информацию об таких "знаменательных для России событиях" получаю из комментариев.
19.12.2019, 13:49
Гость: Скорее

поле чудес в стране дураков.
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