С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

11:32

Банк России с 1 января начнет брать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП). Как пишет РИА Новости, в зависимости от суммы клиентской операции, банки будут обязаны перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.

Система быстрых платежей была запущена в конце января 2019 года, в настоящее время в ней насчитывается более 30 участников. С ее помощью россияне имеют возможность переводить деньги друг другу по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя, а также платить за товары и услуги с использованием QR-кода.

Как рассказали представители кредитных организаций, введение тарифов дополнительной нагрузки для них не создаст, так как об этом решении было известно заранее. Нулевые комиссии, тем не менее, непосредственно для своих клиентов готовы оставить лишь несколько крупнейших игроков.

На момент ввода СБП, ЦБ ввел льготный период для банков и не взимал с них комиссии. Тем не менее, ряд банков, таких как "Почта банк", Райффайзенбанк, уральский СКБ-банк и калужский Газэнергобанк, а также банк "Нейва"ввели, ввели для части своих клиентов комиссии уже в год запуска системы.

В 2020 году комиссию за переводы в системе СБП введут банки ВТБ, Альфа-банк, "Московский кредитный банк" и "Русский стандарт". Кроме того, введение комиссий допускают банк "Финам", электронный кошелек "Элплат", банк "Авангард", вопрос также изучает Промсвязьбанк.

О намерении сохранить нулевую комиссию для клиентов заявили такие организации, как "Тинькофф банк", банк "Открытие", Совкомбанк, Рокетбанк, РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона", "Киви банк" — для пополнения карт рассрочки "Совесть", банк "Левобережный" — для некоторых клиентов. Росбанк сохранит нулевую комиссию за переводы через СБП до первого февраля.

Отмечается, что Сбербанк России, пока не присоединился к СБП, за что получил уже несколько штрафов. Частично подключиться к системе банк может к концу марта.