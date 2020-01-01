]]>
]]>
Главная В России Новости

Во Владивостоке сожгли символ года стоимостью 677 тыс.рублей

14:50 1.01.2020
Фигура мыши стоимостью 677 тыс.рублей была сломана дрифтером в середине декабря
Фото: vladonline24/vk.com
Материалы по теме:

Во Владивостоке в новогоднюю ночь сгорела фигура-мыши, символа 2020 года стоимостью 677 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Фигура мыши была установлена на главной площади города в начале декабря, однако уже 14 декабря она была сломана в результате дрифта, устроенного местным жителем вокруг новогодней елки. Горе-водитель был задержан, результат проверки показал, что он был трезв. Возбуждено дело об административном правонарушении за оставление места ДТП. Виновнику предстоит компенсировать ущерб.

На время проведения разбирательства, собственник сломанной фигуры не стал убирать ее с площади города, где она и лежала вплоть до 1 января 2020 года. На месте сломанного символа 27 декабря был установлен новый.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, фигура мыши сгорела, предположительно, от попавшей в нее петарды. Сгоревшие "остатки" фигуры продолжают лежать в центре города, прикрытые тентом. 

Темы: Владивосток, Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.01.2020, 21:03
Гость: Делать такие же ёлки?

Так может быть они как раз этим и занимались? Не лично конечно же. Надзор очень трудная и дорогая штука.
01.01.2020, 20:33
Гость: Дед мороз

Во Владике праздник удался, а если бы мышь и елка остались целыми, то и вспомнить было бы не чего. Изготовление подобной фигуры стоит в районе 20 тыс а с мэрии слупили 677 тысяч рублей может доблестные органы займутся этим.
01.01.2020, 19:22
Гость: Сергей

Ни в склад ни в лад..поцелуй кого-то там в ..д
При чем тут православие? Настоящие православные верующие не празднуют НГ, а проводят эту ночь на службе в храме.
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.