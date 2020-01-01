Во Владивостоке сожгли символ года стоимостью 677 тыс.рублей

14:50

Во Владивостоке в новогоднюю ночь сгорела фигура-мыши, символа 2020 года стоимостью 677 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Фигура мыши была установлена на главной площади города в начале декабря, однако уже 14 декабря она была сломана в результате дрифта, устроенного местным жителем вокруг новогодней елки. Горе-водитель был задержан, результат проверки показал, что он был трезв. Возбуждено дело об административном правонарушении за оставление места ДТП. Виновнику предстоит компенсировать ущерб.

На время проведения разбирательства, собственник сломанной фигуры не стал убирать ее с площади города, где она и лежала вплоть до 1 января 2020 года. На месте сломанного символа 27 декабря был установлен новый.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, фигура мыши сгорела, предположительно, от попавшей в нее петарды. Сгоревшие "остатки" фигуры продолжают лежать в центре города, прикрытые тентом.