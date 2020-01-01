Приставам разрешили общаться с должниками онлайн

20:17

Сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) разрешили вести переговоры с должниками через интернет, а также передавать документы с помощью СМС или сайта госуслуг. Соответствующие изменения вступили в силу в российское законодательство с 1 января 2020 года.

Согласно вступившим в силу изменениям, отныне у сотрудников ФССП появилось больше законных возможностей, чтобы взаимодействовать с должниками. Теперь на законных основаниях приставам доступны все средства современных коммуникаций.

Например, пристав теперь может отправить постановление в виде электронного документа. Файл может быть отправлен через СМС или, например, в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг.

Извещать стороны об исполнительном производстве, исполнительных действиях, применении мер принудительного исполнения и иных действиях с их согласия также отныне можно и с помощью СМС. Содержание таких сообщений будет отдельно устанавливаться в ведомстве.