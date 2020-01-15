Налог для домохозяек – угроза демографии?

У учителей и врачей маленькие зарплаты потому, что треть населения не платит налоги и пользуется бесплатными услугами за счет добропорядочных налогоплательщиков, считает депутат

В социальных сетях и СМИ идет бурное обсуждение предложения депутата Госдумы Сергея Вострецова обложить налогами домохозяек. Парламентарий дал интервью «Росбалту», в котором возмутился обилием в стране «тунеядцев».

Фото с сайта Pixabay.com

«Все это мы обсуждали еще полтора года назад. 28 млн человек Минтруд не может найти, они находятся непонятно где, в воздухе. У них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим за ними!» — предложил Вострецов.

«Минтруд тогда обещал порядок навести, но не навел. После принятия закона о самозанятых им воспользовались только 290 тысяч человек — посмотрим, сколько еще людей из тени вылезет. Факт в том, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории: они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери, и давно вышли из декретного отпуска. Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся. Может, их тогда этим по остаточному принципу обеспечивать?» — продолжил депутат.

По его мнению, у учителей и врачей маленькие зарплаты именно потому, что «треть населения не платит налоги». «Какой смысл увеличивать налог на богатых, если это то же самое, что лить воду в сито? Треть населения неуважительно относится к добропорядочным налогоплательщикам и пользуется бесплатными услугами за их счет. Это не государство, а вакханалия какая-то!», - возмутился Вострецов.

Он подчеркнул, что в Европе неуплата налогов – это «страшное преступление», а в СССР за «тунеядство» существовала уголовная ответственность.

Тем не менее, поддержки парламентарий не дождался ни от власти, ни от оппозиции.

Так, агентство РИА «Новости» распространило заявление первого зампреда фракции «Единой России» Андрея Исаева, в котором политик называл слова Вострецова личной позицией, и подчеркнул, что такие инициативы фракция «ЕР» не поддерживает. Саму тему Исаев охарактеризовал как болезненную.

Но все же подобные идеи, пусть и более «аккуратно» оформленные, появлялись и ранее (к счастью, все они пока уходили под сукно).

В 2017 году ходили слухи относительно инициативы обязать неработающих оплачивать полисы ОМС, а в 2018-ом – тот же Вострецов предлагал штрафовать всех тех, кто не платит страховые сборы в Фонды.

В соцсетях идею парламентария относительно «налогов на домохозяек» жестко раскритиковали. Пользователи даже иронично предлагали официально коммерциализировать супружеские отношения с обязательной выдачей чеков.

Однако, если присмотреться к предложению повнимательнее, то оно окажется «двухслойным». Если первый «слой» - сугубо социален, то второй может поставить под серьезную угрозу меры по поддержанию демографии, предпринимаемые властями в последние годы.

Сделано, кстати, действительно немало: материнский капитал, относительно приличные пособия до момента исполнения ребенку полутора лет, а теперь еще и помощь небогатыми семьям, в которых растут дети возрастом от полутора до трех годиков.

Однако есть одно большое НО.

В три года ребенок не становится взрослым и не идет работать. Более того, ровно в три далеко не всем удается попасть в детский сад. А многие дети из-за проблем со здоровьем идут в него значительно позже или не идут вовсе.

И даже отдав ребенка в садик, женщина сталкивается с серьезными ограничениями. Далеко не всех работодателей устраивает необходимость отпускать сотрудниц до момента «забора» ребенка (а ведь до дошкольного заведения еще нужно добраться). А совместные с малышом больничные часто вызывают на работе настоящие бури эмоций (как со стороны руководства, так и в исполнении коллег). Поэтому на практике очень многие дамы с детьми-детсадовцами, проработав всего полгода – год, пишут заявления по собственному желанию.

Но веселее всего приходится родителям школьников. Если в детсаду детей согласны держать хотя бы до пяти – шести часов вечера, то средние образовательные учреждения устроены совсем по-другому. Группы продленного дня есть далеко не во всех школах. И даже если они есть, «продленка» не всегда лучшим образом сказывается на учебе и физическом развитии ребенка – находясь в ней, школьники практически лишаются возможности посещать кружки и спортивные секции. А отпускать мам с работы в 11 – 12 часов дня не будет, наверное, практически никакой работодатель.

Хорошо, если есть бабушки и дедушки. Но во многих семьях их либо нет в принципе, либо они живут далеко. Да и не всегда здоровье позволяет им возиться с малышами.

В подобных ситуациях домохозяйки вынужденно отказываются от работы. Самое трагикомичное заключается в том, что значительная часть из них совсем не прочь трудиться – и жизнь на работе веселее, и семейный бюджет пополняется. Но – увы. А няню позволить себе может далеко не каждый. Да и после известной страшной истории с обезглавливанием далеко не все в принципе хотят доверять своих малышей посторонним людям.

В общем, семьям с детьми в возрасте от трех до десяти лет, и без того хватает непростых задач. И если на них при этом еще и навесить налог, то что они будут думать после того, как поставят на ноги ребенка? Возможно, что на мысли о второй или третьем лучше сразу махнуть рукой?

Если мы реально хотим улучшать демографию в стране, то домохозяек как раз нужно защищать и стараться помогать им, хотя бы до достижения детьми подросткового возраста, но уж точно не пытаться на них заработать.

