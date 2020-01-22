Путин прокомментировал возможность перехода РФ к парламентской республике

14:46

Комментируя возможность смены формы правления в России, президент Владимир Путин заявил, что переход к парламентской республике нецелесообразен.

«Возможно ли это (парламентская форма правления - прим.ред) применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», - цитирует слова главы государства «Интерфакс».

Путин заметил, что сейчас в стране нет партий, имеющих многолетний опыт. «Для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком», - отметил глава государства.

В качестве примера Путин привел ЛДПР. «Есть Жириновский - есть ЛДПР, нет Жириновского...», - отметил президент.

«Сама идея хорошая, либеральная. Но сможет ли так функционировать (ЛДПР - прим.ред.) без своего лидера, трудно сказать. Нам лучше не экспериментировать», - добавил он.

Также Путин убежден, что России нужна крепкая президентская власть.