]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин прокомментировал возможность перехода РФ к парламентской республике

14:46 22.01.2020
Путин
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Комментируя возможность смены формы правления в России, президент Владимир Путин заявил, что переход к парламентской республике нецелесообразен.

«Возможно ли это (парламентская форма правления - прим.ред) применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», - цитирует слова главы государства «Интерфакс».

Путин заметил, что сейчас в стране нет партий, имеющих многолетний опыт. «Для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком», - отметил глава государства.

В качестве примера Путин привел ЛДПР. «Есть Жириновский - есть ЛДПР, нет Жириновского...», - отметил президент.

«Сама идея хорошая, либеральная. Но сможет ли так функционировать (ЛДПР - прим.ред.) без своего лидера, трудно сказать. Нам лучше не экспериментировать», - добавил он.

Также Путин убежден, что России нужна крепкая президентская власть.

Темы: Россия, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.01.2020, 21:53
Гость: вопрос

Так, может, так и надо для блага народа и государства? Сейчас сколько процентов населения ни хрена никаким производительным и необходимым трудом не заняты, а французской булкой хрустят только так. Конечно, человеку всегда надо дать шанс на исправление. А идея двухпартийной системы здоровая. Осталось дело за малым: создать, таки, эти две партии. Многочисленные, действующие, эффективные.Чтобы в ситуации ,подобной 91-му году, по первому сигналу райкома - в оружейные комнаты, откуда стройными рядами на выполнение задачи по спасению Родины и революции.
22.01.2020, 21:07
Гость: gvozd-ю

Ага, так и вижу как петикантропы устраивают голосование по вопросу: кто пойдет за дровами.
22.01.2020, 20:54
Гость: gvozd

молодец, в точку.
политика, это война за Власть.. и власть никто Сам не отдаст.
так рассуждали во все времена все рабовладельцы человечества.
без меня, без вашего хозяина - пропадете, не знаете когда сеять, когда пахать..
это кстати еще и классическая шизофрения либералов-социалистов.
у них народ обладает всеми таинствами мира и всепоглощающе мудр для избрания их(социалистов) во власть - после чего немедленно и тут же превращается в инфантильного дебила который и интернет кликнуть без поддержки фсб не в состоянии.. не то что управлять Своей жизнью.. ни чисто блондинка такая..
Все комментарии (18)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации