Как работает Антиплагиат и способы повышения уникальности текста

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Сегодня одним из важнейших показателей качества текста является его уникальность

Уникальность показывает, насколько материал был написан самостоятельно. Чем выше оригинальность, тем, соответственно ниже показатель плагиата.

Что такое Антиплагиат?

В вузах России уже несколько лет используется программа “Антиплагиат”, которая способна найти и выявить плагиат в работе. Антиплагиат способен проанализировать любой документ и сформировать отчет, в котором будут указаны все заимствованные фрагменты, с ссылкой на первоисточник. С низким показателем оригинальности и высоким уровнем плагиата, к защите студент не допускается.

Также показатель оригинальности является важным фактором при написании статей и размещении их на сайте или блоге. Ведь только на 100% уникальный текст проиндексируется поисковиками и поднимет ваш контент в ТОП.

Именно поэтому, очень важно рассмотреть методы и способы, которые позволят повысить оригинальность любого материла, будь то курсовая работа, диплом или статья для блога.

Способы повышения уникальности текста

Для повышения показателя можно использовать следующие способы.

1. Менять местами отрывки из текста. Например, в исходном тексте сделано описание способа укладки напольного покрытия по принципу «ковролин – линолеум — паркет-ламинат». Переставьте местами блоки: «паркет-линолеум-ламинат — ковролин». Также можно поступить и со списками.

2. Использовать простые и короткие предложения. Избегайте часто встречающихся слов-паразитов: «является», «благодаря», «является» и т. п.

3. Вместо абзацев использовать списки, а вместо списков – абзацы.

4. Исключить из текста языковые клише.

5. Чем больше в тексте подзаголовков, тем выше уникальность.

6. Увеличивать объём. Просто добавьте несколько абзацев. Это увеличит процент уникальности.

7. Повысить оригинальность текста онлайн поможет использование современных сервисов, таких как Анти-антиплагиат.рф, который позволяет очень быстро поднять процент самостоятельности текста до 90-100%, за 1-2 минуты.

Анти-антиплагиат.рф имеет массу положительных отзывов и гарантирует высокий процент по любой системе проверки.

8. Использование синонимайзеров. Сегодня популярно “поколение умных синомизаторов текста”, которые всю работу по заменам делают за вас.

Где и как проверить текст?

Показатель уникальности можно проверить в онлайн-режиме на соответствующих сервисах. Большая часть из них делает это бесплатно или ограничивает количество проверяемых за один раз символов.

Профессионалы устанавливают на своих компьютерах специальные программы, которые способны производить анализ текстов на плагиат. Принцип действия их таков: текст делится на определённую последовательность нескольких слов – шингл. При этом не учитываются предлоги, междометия и знаки препинания. Шингл может быть из 3,4 и более слов. Называется такая текстовая единица гапом.

Пользоваться такими программами просто — текст копируется и вставляется в предусмотренное окно. Затем запускается проверка.

Все сервисы определяют неоригинальные слова и отрывки текста, по запросу выделяя их другим цветом. Многие программы предлагают и другие услуги: проверку пунктуационных и орфографических ошибок, выборку стоп-слов и другие элементы SEO-анализа.