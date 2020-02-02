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В центре Петербурга горит здание «Лениздата»

12:41 2.02.2020
Стоп-кадр из видео

В центре Петербурга утром 2 февраля пожарные два часа тушат здание на набережной реки Фонтанки, которое хорошо известно горожанам как «Лениздат». Ранее здесь располагались редакции почти всех ленинградских газет, затем здание использовалось как бизнес-центр, сообщает ИА REGNUM.

Площадь пожара на четвертом этаже дома 59А составляет около 200 квадратных метров. Из здания эвакуировали пять человек, они не пострадали, передает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

Для тушения пожарные проложили рукава, воду берут прямо из Фонтанки. На месте работает химико-радиометрическая лаборатория для контроля вредных веществ в воздухе.

В тушении участвуют 70 человек и 20 единиц техники. Пожару присвоен второй уровень сложности.

Темы: Санкт-Петербург, Пожары и возгорания в России
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Комментарии читателей
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02.02.2020, 20:11
Гость: ЮМ

"В Петербурге беда за бедой.Кто беду накликал?"
Пушкин, разумеется.
Ленинград, не вписывающийся в Петербург.
Как тут Пушкина не вспомнить :
....
Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть.
...
Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит
И преступленье свысока
Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука
Ни алчной скупостью, ни страхом.
Владыки! вам венец и трон
Дает Закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.
...
твою погибель, смерь детей
с жестокой радостию вижу.©

Ну, если под "детями" понимать все эти" бизнес-центры", пристроенные в приспособленных зданиях...Александр Сергеевич из прошлого, да по настоящему пальнул...
02.02.2020, 18:20
Гость: русский

У каждого ЧП есть фамилия, имя и отчество.
02.02.2020, 17:24
Гость: Юляша

Читали? - ...Ранее здесь располагались редакции почти всех ленинградских газет, затем здание использовалось как бизнес-центр...
Сама Природа убирает зловредное.
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