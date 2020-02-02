В центре Петербурга горит здание «Лениздата»

12:41

В центре Петербурга утром 2 февраля пожарные два часа тушат здание на набережной реки Фонтанки, которое хорошо известно горожанам как «Лениздат». Ранее здесь располагались редакции почти всех ленинградских газет, затем здание использовалось как бизнес-центр, сообщает ИА REGNUM.

Площадь пожара на четвертом этаже дома 59А составляет около 200 квадратных метров. Из здания эвакуировали пять человек, они не пострадали, передает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

Для тушения пожарные проложили рукава, воду берут прямо из Фонтанки. На месте работает химико-радиометрическая лаборатория для контроля вредных веществ в воздухе.

В тушении участвуют 70 человек и 20 единиц техники. Пожару присвоен второй уровень сложности.