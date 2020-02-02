Кремль сообщил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

22:10

Все министры, которые покинули свои посты после отставки кабинета Дмитрия Медведева, уже нашли новую работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Уже все трудоустроены», — сказал Песков.

В этой же программе были показаны сюжеты о том, чем занимаются некоторые из бывших министров. Так, экс-глава Минздрава Вероника Скворцова сейчас руководит Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Бывший вице-премьер Виталий Мутко возглавил госкорпорацию «Дом.РФ». Экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков свои дальнейшие планы раскрывать не стал, а бывший министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что намерена связать дальнейшую карьеру с историей.

Ранее сообщалось о том, что бывший министр культуры Владимир Мединский и бывший министр экономического развития Максим Орешкин стали помощниками президента, а бывший вице-премьер Дмитрий Козак стал заместителем главы его администрации. Бывший глава правительства Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совета безопасности.

Всего в новое правительство не вошли 13 прежних министров и вице-премьеров, напоминает РБК.