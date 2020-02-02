В Новосибирске задержан организатор вечеринки в кафе, где обрушилась кровля

13:48

В Новосибирске задержан 27-летний мужчина, организовавший развлекательное мероприятие в кафе, в котором произошло обрушение кровли, сообщает пресс-служба Следственногго комитета России.

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В момент обрушения крыши в одноэтажном здании из сэндвич-панелей находилось около 200 человек. 190 посетителей кафе успели покинуть здание самостоятельно, пятерых пришлось извлекать спасателям. Одна девушка погибла.

Причиной произошедшего стало большое количество снега на крыше здания.