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В Новосибирске задержан организатор вечеринки в кафе, где обрушилась кровля

13:48 2.02.2020
Фото: «Вести Новосибирск»
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В Новосибирске задержан 27-летний мужчина, организовавший развлекательное мероприятие в кафе, в котором произошло обрушение кровли, сообщает пресс-служба Следственногго комитета России.

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В момент обрушения крыши в одноэтажном здании из сэндвич-панелей находилось около 200 человек. 190 посетителей кафе успели покинуть здание самостоятельно, пятерых пришлось извлекать спасателям. Одна девушка погибла.

Причиной произошедшего стало большое количество снега на крыше здания.

Темы: Новосибирск, Происшествия
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Комментарии читателей
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02.02.2020, 21:04
Гость: личный опыт

представитель собственника в Новосибе - местное Минимущество, известная коррупционная конторка.
02.02.2020, 19:58
Гость: Прохожий

А он -то тут причём, крутите ласты собственнику чудаки!
02.02.2020, 19:29
Гость: Александр

А причем здесь "организатор вечеринки"? Это его кафе, что ли?
Все комментарии (6)
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