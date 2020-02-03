Советы для тех, кто учит немецкий язык с «нуля»

13:29

Решив выучить немецкий язык, скорее всего, вы будете искать способы, как это сделать быстро и эффективно

Универсальных рекомендаций не существует, однако полезные советы упростят процесс изучения не зависимо от того, самостоятельно вы занимаетесь либо под руководством репетитора.

Вот несколько полезных рекомендаций от Софии, автора https://deutsch-sprechen.ru.

Регулярность занятий

Для достижения хороших результатов в обучении необходимо заниматься ежедневно на протяжении 1-1,5 часов. Особенно это важно для самостоятельных занятий. 1-2 уроков в неделю недостаточно, поскольку основная часть изучаемого материала попросту забудется и придется потратить много времени на повторение.

В начале изучайте простое

Может показаться, что немецкий язык сложный в изучении, однако при правильном подходе вы освоите его быстро. Начинать рекомендуется с самых простых слов и словосочетаний, переходя к более сложным конструкциям. Когда словарный запас пополнится, можно пробовать составлять предложения и короткие тексты.

Как эффективно запомнить слова?

Любой иностранный язык начинают учить с простых слов и отдельных фраз. Для повышения эффективности запоминания стоит воспользоваться следующими советами:

- Каждый день пополняйте словарный запас новыми словами;

- Слова следует учить вместе с артиклями;

- Новые слова и фразы нужно учить в контексте. Проще всего запомнить значение нового слова, если вы его используете в разных предложениях, которые отражают особенности его значения.

Работа со словарем очень важна. Для этого подойдут книги, онлайн-программы, электронные пособия. Если слово сложное для запоминания, его рекомендуется выписать на отдельный лист или в блокнот. Если при составлении фразы вы не можете вспомнить слово, попробуйте найти ему синоним или схожую фразу. Карточки со словами на немецком можно развесить в квартире, чтобы они всегда были на виду.

Во время чтения текста обязательно отмечайте непонятные словосочетания, значение которых вы сможете найти в словаре. Не переводите текст, используя только свои догадки. Ежедневно нужно учить минимум 5 неправильных глаголов. Важно запомнить правильное звучание слова, его написание, а также его использование в контексте. Самый простой способ – сложить несколько предложений с новыми глаголами.

Изучение грамматики

Знание грамматики – это важный аспект в изучении немецкого. Знания слов недостаточно, необходимо уметь применять новые слова в речи, правильно строить предложения. Ведь если изменить порядок словосочетаний, может поменяться смысл предложения. Изучаемые правила грамматики следует применять на практике, что существенно упросит общение с носителями языка.

Изучение немецкого невозможно без грамматических ошибок, ведь это свойственно всем новичкам. Обязательно повторяйте пройденный материал, в том числе и правила, которые редко применяются на практике.

Изучите тему и используйте ее

Выучить немецкий язык проще, если вы находитесь в этой языковой среде. Поэтому для закрепления пройденного материала и расширения знаний необходимо:

- Читать книги;

- Слушать песни, радио, аудиокниги;

- Писать письма;

- Вести переписку в социальных сетях либо по электронной почте.

Постарайтесь найти людей, которые смогут общаться с вами на немецком языке. Разговаривайте на иностранном и делайте это часто. Носителей языка можно найти в интернете и соцсетях, совсем не обязательно ехать в Германию.

Немецкий можно изучать по разным программам и методикам. Их рекомендуется комбинировать, что позволит достичь максимальных результатов.

Обязательно нужно мотивировать себя, поддерживать интерес к языку, чтобы обучение не превратилось в скучную и сложную рутину. Важно помнить о целях, ради которых учите иностранный (трудоустройство, поездка за рубеж и т.д.).