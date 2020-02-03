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Тело Влада Бахова нашли, но «золотую молодежь» не раскололи

17:47 3.02.2020 , Антон Крайний

В Смоленской области нашли тело подростка Влада Бахова, о котором не было ничего известно почти девять месяцев. ВИДЕО

Влад Бахов. Фото из соцсетей

В таинственной гибели школьника Влада Бахова в Демидовском лесу Смоленской области загадок не меньше, чем в популярном сериале Дэвида Линча «Твин Пикс». И с обнаружением тела количество вопросов  только увеличилось. Что случилось с мальчиком? Почему его товарищи то молчат, как партизаны, то изощренно выкручиваются на детекторе лжи? Почему скелетированные останки Влада нашли лишь сейчас, если они находились в 1300 метрах от места сборища подростков - практически на поверхности болота.

Злосчастная вечеринка, обернувшаяся трагедией, произошла 6 апреля 2019 года. Днем дюжина местных подростков отправилась в лес, чтобы отпраздновать день рождения одного из них. Компания подобралась непростая: дочь старшего местного участкового, сын участкового, сын крупного местного бизнесмена и другие представители «золотой молодежи». В общем, «золотая молодежь», к которой Влад Бахов отнюдь не относился. Есть версия, что одноклассники его позвали в качестве «шута».

К 17.00 компания была уже невообразимо пьяна. В сети сохранилось видео, где подростки грубо подтрунивают над Баховым, заставляя его лезть на деревянное сооружение высотой в несколько метров. Вечером молодежь отправилась на дискотеку, причем к тому моменту связь с Владом Баховым была уже потеряна.

Чего-то вразумительного от участников вечеринки добиться так и не удалось. Школьники утверждали, что Владу стало плохо и он испачкал свой свитер, который был возвращен родственникам подростка уже выстиранным. Также они вернули телефон пропавшего – но почему-то без сим-карты.

Версий, что случилось с Владом, как минимум пять. Он мог упасть с древесной стены и убиться насмерть. Мог стать жертвой бытового конфликта. Возможно, утонул. Не исключено, что сбежал (такой опыт у него уже был). Или, в конце концов, свел счеты с жизнью. 

Складывается стойкое впечатление, что «непростых» детишек покрывают их влиятельные родители. Вечером 6 апреля за детьми приехал отец одной из участниц рокового пикника Даши Дербановой – замначальника местного ОВД Виктор Дербанов. Он, вероятно, и мог бы проинструктировать школьников, как вести себя дальше. Со следствием Даша (и некоторые ее другие товарищи) сотрудничать наотрез отказывается, зато записывает и выкладывает в сеть душераздирающие видео с просьбой оставить ее в покое

В январе вышло несколько телепередач, посвященных пропаже Влада Бахова. В них приняли участие фигуранты вечеринки, которые так и не смогли внятно объяснить, почему телефон их пропавшего одноклассника оказался без симки и почему были спешно удалены все внутренние чаты и все ролики с материалами с места трагедии. Детектор лжи ясно показал, что подростки чего-то не договаривают.

Мать и отчим Влада Бахова не переставали активно трезвонить во все колокола. В результате поднявшегося шума дело передали в Центральный аппарат СКР, а мама пропавшего Влада Анастасия лично встретилась с главой СК РФ Александром Бастрыкиным. Прямо во время этой аудиенции в 1300 метрах от места пикника и были найдены в болоте останки – череп и подернутые мхом кости, сообщает Life.ru. Очевидцы утверждают, что страшную находку обнаружить помогли всплывшие кроссовки Влада…

Почему за 9 месяцев не смогли этого сделать 3000 волонтеров – тайна, покрытая мраком. Из этого следует, что останки могли попросту подбросить. По словам волонтёра Ивана Стугачёва, утонуть в этом мелком месте парень просто не мог. «Мне тяжело в это поверить, что Влад мог дойти до туда 1500 метров, — поясняет волонтёр. — Мы склонялись больше к первой версии, что тело было подброшено».

Не исключено, что кто-то из очевидцев просто позарился на объявленное вознаграждение в 1 500 000 рублей и пошел на сделку со следствием. Тем не менее, «золотая молодежь» продолжает держать глухую оборону. В смоленских соцсетях разлетается информация о том, что отец одной из главных участниц того рокового пикника — замначальника местного ОВД Виктор Дербанов — внезапно ушёл в отпуск. Местный житель на условиях анонимности сообщил Лайфу, что Дербанов спешно продаёт свой дом на Пролетарской улице.

«Почему смоленские следователи почти год не могли сделать то, что удалось специалистам из Москвы?» - таким вопросом Андрей Малахов заинтриговал телезрителей передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1», которая выйдет в эфир на «России 1» 3 февраля 18.30. А полторы недели назад один из выпусков Малахова о пропаже смоленского подростка сняли с эфира...

Расколют ли полтора миллиона тех, у кого рыльце в пушку? Или страх возмездия со стороны влиятельных родственников и тотальная безнаказанность местных князьков в российской глубинке окажется сильнее. Мы продолжаем следить за ситуацией.

Темы: Смоленская область, Подростковая преступность в России, Расследование преступлений в России, Резонансные убийства и покушения в России, Проблемы подростков и происшествия с ними
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Комментарии читателей
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03.02.2020, 20:50
Гость: Гомель

А кто там золотая молодежь ? И кто там отказывается сотрудничать со следствием ? Это следствие вроде бы уже давно закончено и всех допросили , а отказываются некоторые как я понимаю ходить на всякие дебильные передачи " а-ля Малахов ". Заблудился пьяный парень а по пьяне это нетрудно сделать вот и вся причина.
03.02.2020, 20:40
Гость: Григорьев

Криминала тут нет. Обычный несчастный случай. Пьяный молодой человек отошел от поляны на совсем небольшое расстояние, в сумерках. Ориентировку потерял сразу же. В таком состоянии он её потерял бы и днем, разумеется. По его поведению заметно, что он свету белого не видел, что называется. Ну а дальше по лесу, напролом, куда ноги несут. Пока не попал в топкое место с водой, не выбился из сил и не упал. На этом всё. Жаль человека. Но в описанной ситуации это достаточно типичный исход. На передачах, подобных малаховским и шепелевским любят искать черную кошку в темной комнате, когда кошки там нет. Закон жанра и ничего более. Опиум для телезрителей.
03.02.2020, 20:04
Гость: гость

Молодец Малахов. Нужно еще 1,5 миллиона дать и тогда есть шансы узнать правду. Иначе как всегда замажут истину и никто ничего не узнает.
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