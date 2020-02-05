Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

10:25

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

По данным агентства все прибывшие пройдут карантин, заболевших среди них нет.

"По международным медико-санитарным правилам они будут наблюдаться в течение 14 дней. Мы считаем, что в Тюменской области сделано все, чтобы не было рисков", — прокомментировала ситуацию глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Второй борт с эвакуированными гражданами находится на дозаправке на аэродроме Восточного военного округа. Вскоре он также прибудет в Тюмень.

Всего из Уханя, который стал эпицентром вспышки 2019-nCoV, вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,5 тысячи, умерли 492 человека, 911 пациентов выздоровели. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе в Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).