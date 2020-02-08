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Главу муниципалитета в Петербурге исключат из ЕР из-за казино в квартире

19:42 8.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" намерено незамедлительно снять главу муниципального образования "Введенский" Олега Калядина со всех партийных должностей.

Причиной тому послужило обнаружение в принадлежащей ему квартире  подпольного казино.

"Чиновники с репутацией "за гранью" состоять в партии не могут. Региональное отделение "Единой России" незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Калядина из партии. Если есть действия на грани, то произошедшее - далеко за гранью. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, - подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии", - приводит "Интерфакс" заявление спикера Вячеслава Макарова.

"Уже сейчас могу с уверенностью заявить, что несмотря ни на какие прошлые заслуги, решение о снятии со всех партийных должностей и об исключении Калядина из партии будет принято немедленно. Партийный билет "Единой России" - это свидетельство кристальной честности и порядочности. Об этом знает каждый вступающий в партию. Неуважение к закону, равно как и к людям, и впредь будет вызывать самую жесткую и молниеносную реакцию партии", - добавил Макаров.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга пресекли деятельность подпольного казино в квартире, принадлежащей главе муниципального образования "Введенский" Олегу Калядину.

Темы: Санкт-Петербург, Бюрократия и чиновничество в России, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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09.02.2020, 03:34
Гость: Пенсионная реформа

Кто такой единоросс,
Не народа ль он заступник,
Нет, как показывает опрос,
Он враг народа и преступник!
09.02.2020, 02:37
Гость: Андрей Хабаровский

И чего все так расшумелись.Шум уляжется-он снова вступит в эту партию.Ведь едрисне такие кадры очень нужны,даже необходимы.
09.02.2020, 01:56
Гость: Алексан-ич

"ЕР" - это давно уже надпись на грязной стене вонючего вокзального сортира.
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