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Милонов предложил запретить празднование в школах Дня святого Валентина

08:27 12.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову запретить в школах празднование Дня святого Валентина, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение парламентария.

Милонов считает, что празднование Дня святого Валентина может способствовать формированию у подростков искаженного представления о любви, так как метафизическое наполнение Дня Святого Валентина лишено глубины и философской мудрости.

Депутат добавил, что данный праздник настолько же близок к истинным чувствам, "насколько близки к историческому контексту американские фильмы 50-х годов о Советском Союзе".

"Необдуманное решение какого-либо образовательного учреждения об организации празднования Дня святого Валентина может спровоцировать у подрастающего поколения неправильные и искаженные представления о любви или брачных отношениях. "Пластиковость" и потребительская сущность этого "праздника" крадут у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости", - отмечает Милонов.

В связи с этим депутат предложил министру рассмотреть возможность введения превентивного запрета на празднование Дня святого Валентина в стенах государственных образовательных учреждений "ввиду его противоестественности традициям отечественной культуры и потенциальной опасности для гармоничного развития подрастающего поколения".

Темы: Российские школьники, Школьное образование в России, Праздничные дни и памятные даты в мире
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Комментарии читателей
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12.02.2020, 16:41
Гость: евразиец

День Святого Валентина нигде кроме как в протестантских СШа НЕ ПРАЗДНУЮТ. Не понимаю почему его американцы Святым обозвали,но вообще его в тюрьму посадили ,а то и казнили за то что венчал браки несовершеннолетних и гомосексуалистов. Вы живя в стране "самым лучшим в мире образованием" не знаете что помимо католицизма ,православия существует такая христианская конфессия КАК ПРОТЕСТАНТСТВО. Еще один момент для чего ПРИДУМАЛИ ЭТОТ ПСЕВДОХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК,ЧТОБЫ ВСЯКИЕ ТОРГАШИ ЗАРАБАТЫВАЛИ НА ВАЛЕНТИНКАХ И НЕ ТОЛЬКО.
12.02.2020, 14:32
Гость: Я

У нас есть свои святые -покровители семьи и любви. Это святые Петр и Феврония. Мощи их хранятся в женском монастыре г. Муром.
12.02.2020, 14:09
Гость: Педант

Да, всё течёт, но и сейчас из под христианских праздников пробивается языческая основа. И храмы стоят на месте языческих капищ. Преемственность сохраняется.
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