Милонов предложил запретить празднование в школах Дня святого Валентина

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову запретить в школах празднование Дня святого Валентина, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение парламентария.

Милонов считает, что празднование Дня святого Валентина может способствовать формированию у подростков искаженного представления о любви, так как метафизическое наполнение Дня Святого Валентина лишено глубины и философской мудрости.

Депутат добавил, что данный праздник настолько же близок к истинным чувствам, "насколько близки к историческому контексту американские фильмы 50-х годов о Советском Союзе".

"Необдуманное решение какого-либо образовательного учреждения об организации празднования Дня святого Валентина может спровоцировать у подрастающего поколения неправильные и искаженные представления о любви или брачных отношениях. "Пластиковость" и потребительская сущность этого "праздника" крадут у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости", - отмечает Милонов.

В связи с этим депутат предложил министру рассмотреть возможность введения превентивного запрета на празднование Дня святого Валентина в стенах государственных образовательных учреждений "ввиду его противоестественности традициям отечественной культуры и потенциальной опасности для гармоничного развития подрастающего поколения".