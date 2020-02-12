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Потери из-за отмены форума в Сочи превысили 2,5 миллиарда рублей

11:08 12.02.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Российский инвестиционный форум (РИФ) должен был стартовать 12 февраля в Сочи, однако был отменен из-за коронавируса. Потери организаторов и участников мероприятия составили порядка 2,5 миллиарда рублей, подсчитал журнал «Компания».

Ожидалось, что форум соберет около восьми тысяч участников. При этом стоимость «базового» пакета участника составляла 102 тысячи рублей, а «премиального» - 128 тысяч. Тем самым только взносы обошлись в 434 миллиона рублей. С учетом вкладов спонсоров, десять из которых проинвестировал порядка 75 миллионов рублей, сумма превышает один миллиард, отмечает издание.

Также больших денег стоили экспозиции участников. Традиционно на форуме в Сочи свои стенды готовят регионы РФ, каждый из них тратит на экспозицию около 10 миллионов рублей. Значительные потери понесли и застройщики павильонов. 

«Сейчас в Сочи стоит более 45 фур, груженных материалами для инвестфорума, и никто не знает, что с ними делать. Были заключены договоры, и мы должны были ехать и строить, и мы поехали, но работать нам никто не дал, и все происходящее подводят под форс-мажор, — рассказал «Ко» Игорь Жданов, глава компании «ЭФ-Дизайн», которая входит в число застройщиков РИФ. 

По его словам, все контракты у застройщиков проходили по 44-му и 223-му федеральным законам, то есть компании работали без авансирования с постоплатой.

Упущенная выгода рестораторов и отельеров, по данным аналитиков Cushman & Wakefield, тоже оказалась значительной. Первые потеряли почти 70 миллионов рублей, а вторые — около 200 миллионов. Форумные дни позволяли некоторым кафе, ресторанам и гостиницам выйти в плюс в «несезонном» феврале. Теперь же им придется затыкать «дыру» в бюджете банковскими кредитами, пишет издание.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о переносе форума, который должен был состояться 12–14 февраля. Однако новые даты мероприятия пока не определены.

Темы: Коронавирус, Сочи
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Комментарии читателей
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12.02.2020, 18:18
Гость: Да,да, строили

Вместо форумов съезды были. Тоже ништяк было.
12.02.2020, 18:16
Гость: Чавес 10

А сам вирус где?
12.02.2020, 16:49
Гость: займитесь делом господа

Во времена СССР без всяких форумов строили заводы,фабрики,железные дороги за свои деньги.
Иностранных инвесторов не зазывали,т.к. продажного центробанка и офшоров для наворованного не было.
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